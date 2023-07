Konsequenz aus Bankenpleiten in USA – Banken sollen mehr Kapital zurücklegen In den USA planen die Bankenaufsichtsbehörden starke Kapitalregulierung. Grossbanken könnten daraufhin erheblich mehr Reserven benötigen.

Bis Ende November sollen sich Experten zu den Plänen äussern können. Bild: Julia Nikhinson, File/AP Photo via Keystone

Die Bankenaufseher in den USA wollen nach den jüngsten Pleiten mehrerer Institute die Kapitalvorschriften deutlich verschärfen. Sollten die Vorschläge komplett umgesetzt werden, müssten grosse Banken zusammen 16% mehr Kapital als Sicherheitspuffer für ihre Geschäfte zurücklegen, wie die Branchenaufseher am Donnerstag mitteilten. Die Einlagensicherungsbehörde FDIC sowie die US-Notenbank Fed sollten noch im Tagesverlauf über die Vorschläge befinden. Es wird mit starkem Gegenwind von Bankenverbänden gerechnet.

Der Löwenanteil würde bei grösseren und komplexen Instituten hängenbleiben. Diese wehren sich deswegen gegen die Pläne. Manager der Banken warnten, die schärfere Regulierung könnte zu höheren Kosten für Kunden oder einem geringeren Angebot oder beidem führen. Das könne der Wirtschaft schaden. Die Aufseher wollen die Finanzbranche widerstandsfähiger machen. Im Frühjahr waren in den USA drei grössere Regionalbanken kollabiert, was zwischenzeitlich zu Turbulenzen an den Börsen geführt hatte.

Geändert werden soll die Praxis, wie Banken ihre Risiken bewerten, etwa aus dem Kreditgeschäft und dem Wertpapierhandel. In vielen Fällen dürften bisher genutzte konzerninterne Modelle ausgemustert werden. Standardisierte Modelle dürften stattdessen vorgeschrieben werden. Mit ihnen hoffen Aufseher auf mehr Konsistenz und Vergleichbarkeit.

Bis Ende November sollen sich Experten zu den Plänen äussern können. Die Umsetzungsphase soll bis Mitte 2028 angesetzt werden. Ab dann sollen alle Vorgaben greifen.

REUTERS

