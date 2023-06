Innovationen im Finanzsystem – Banken und Fintechs im Wettstreit gegen die Tech-Konzerne Start-ups und die etablierten Player diskutierten am FuW Forum FinTech 2023, wie disruptiv neue Technologien sind. Alexander Trentin

Eines der erfolgreichsten Fintech-Unternehmen setzt auf Zusammenarbeit mit den Banken: Die in Deutschland ansässige Raisin bietet Anlegern den Zugang zu einem Marktplatz, um in Angebote von Banken für Spar- und Anlageprodukte schnell zu investieren. «Bei den Spareinlagen gab und gibt es grosse Zinsunterschiede», berichtete Max von Bismarck, Chief Business Officer von Raisin. Er gab die Keynote-Präsentation zum FuW Forum FinTech 2023 am Dienstag. Raisins Geschäftskonzept ist, den Kunden die Wahl zu lassen, ohne dass diese aufwendig die Bankverbindung wechseln müssten.

Als Pionier des Open Banking sieht von Bismarck denn auch nicht Disruption – also die bisherigen Geschäftsmodelle der etablierten Player in Bedrängnis zu bringen – im Vordergrund. Dagegen müsse man zusammenarbeiten, damit der Finanzsektor nicht durch die global agierenden grossen Tech-Konzerne unter sich aufgeteilt wird.

Auch stellt sich von Bismarck gegen Pessimismus in der Fintech-Branche – obwohl das Kapital für junge Unternehmer weniger locker sitzt. Es gäbe so viel Potenzial für neue Finanztechnologien wie noch nie. «Die Zeiten sind vorbei, in denen Deals zu verrückten Konditionen abgeschlossen wurden», beobachtet er in der Start-up-Szene.

Neue Chance für die Banken

Ab 2024 werden Banken in der Schweiz das Instant Payment anbieten und dadurch in der Lage sein, Überweisungen innerhalb von Sekunden abzuwickeln. Von alleine kamen sie nicht auf diese Idee, es ist eine Anforderung der Schweizerischen Nationalbank. Viele der Finanzinstitute sehen eher die Belastungen: Sie müssen ihre Software und Prozesse dafür umstellen.

Thierry Kneissler will die Banken dagegen davon überzeugen, dass die Umstellung eine Chance ist. Der Mitgründer von Twint und heute unabhängige Berater verweist auf die Erfahrungen aus Indien und Brasilien. In den Schwellenländern wurden andere Zahlungsarten wie Bargeld und Kreditkarte dank der günstigen Sofortüberweisung in wenigen Jahren verdrängt.

Das Bankkonto würde wieder wichtiger dank Instant Payment: «Die Banken haben die Chance, die Hoheit über die Kundenbeziehungen zurückzugewinnen», erklärt Kneissler.

Die Umsetzung des Instant Payment läuft bei den Schweizer Banken nach Plan. In einer Paneldiskussion dazu erklärt André Renfer von der Hypothekarbank Lenzburg: «Es sind weniger die technischen, sondern eher die organisatorischen Themen, die uns bei der Umsetzung noch Kopfzerbrechen bereiten.»

Christian Weilenmann von Credit Suisse beobachtet, dass es zwar nun neue Investitionen brauche, aber die seien gerechtfertigt. «Bei den Banken wird Zahlungsverkehr vielleicht etwas zu stiefmütterlich behandelt», glaubt er. Es sei ein «Ankerprodukt» – wer ein Konto bei einer Bank habe, der werde dort wohl noch mehr Geschäfte abwickeln.

Juristin Cornelia Stengel, Finanzrechtsexpertin und Partnerin bei der Anwaltskanzlei Kellerhals Carrard, meint, dass Innovationen, die aus dem Markt kommen, «nachhaltiger» funktionierten als solche, die vom Regulierer verordnet werden. «Ein gewisser Druck aus dem Ausland oder durch Konkurrenz kann die Innovationen beschleunigen», erklärt sie.

Dieter Goerdten, er ist bei SIX Head Banking Services und Konzernleitungsmitglied, glaubt der wichtigste Effekt seien weniger Erlöse aus dem Zahlungsverkehr: «Wenn der Händler durch Instant Payment seine Zahlungseingänge sofort haben kann, dann wird er nicht mehr für die Zahlungsversprechen der Kreditkarten-Acquirer zahlen wollen.» Das seien aber langfristige Wirkungen, «das wird nicht morgen oder übermorgen sein.»

Abenteuer im Metaverse

Dass Finanzdienstleister «explorativ» neue Technologien ausprobieren müssen, davon zeigt sich Richard Hofer überzeugt. Der Leiter IT-Services im Retail Banking von PostFinance präsentierte ein Spiel, um das Potenzial des Metaverse auszuloten. Entwickelt mit dem Innovationsdienstleister Zühlke, soll es jungen Menschen Wissen zum Thema Finanzen näherbringen – und vielleicht auch neue Kunden gewinnen.

Immobilien sind zwar weniger virtuell als das Metaverse – aber auch sie werden von der Finanzbranche mithilfe neuer Technologien betrachtet. Laut Dennis Eicker von der Hypothekarberatung MoneyPark bräuchte es mehr Daten, um die Nachhaltigkeit und den Sanierungsbedarf von Immobilien in der Schweiz in den Hypothekarportfolios besser abschätzen zu können: «Der wichtigste Vermögenswert der Schweizer Bevölkerung ist das Wohneigentum. Das muss gepflegt werden.»

Marcel Staub, CEO von Lookthrough, merkt an, dass zur Einschätzung der energetischen Effizienz nur wenige Daten verfügbar sind: «Jetzt merkt man plötzlich, dass sie fehlen.» Lookthrough bietet Tools an, um Daten zur Nachhaltigkeit von Immobilien zu erfassen und daraus optimale Massnahmen zu schliessen. Den Immobilienbesitzern muss der Wert der Sanierung klargemacht werden. «Eine energetisch hochwertige Immobilie wird künftig einen höheren Wert beim Verkauf und eine höhere Miete bringen.»

Eicker regt an, Sanierungen für mehr Nachhaltigkeit aus den Tragbarkeitsberechnungen der Banken herauszuhalten: «Die Belehnungen sind oft zum Maximum ausgereizt, da gibt es oft keinen Spielraum, um etwa eine neue Wärmepumpe zu finanzieren.» Künftig könnte es ein finanzieller Nachteil darstellen, wenn nicht genug in die Sanierung investiert wird. Dies müssten die Bankberater den Kunden vermitteln.

Neben dem Bankgeschäft wird auch die Versicherungswirtschaft durch Fintechs neu geordnet. Peter Huber vom digitalen Versicherungsunternehmen WeFox erklärt, dass «die Versicherer die Digitalisierung bisher für Effizienzvorteile genutzt haben, aber nicht für neue Geschäftsmodelle.» Dabei gebe es viele Ideen, wie man neue Geschäftsmodelle aufbauen könnte. Doch bisher «verdient man noch zu gut».

Martin Löffler von Palantir Technologies berät Versicherungsunternehmen, wie sie neue Technologien einsetzen können. Der ehemalige Chief Technology Officer der Allianz sieht viel Potenzial in der künstlichen Intelligenz: «Es könnte sogar als unethisch gelten, wenn man als Versicherer nicht die neuste KI einsetzt oder Daten verwendet. Etwa wenn für die Altersvorsorge nicht optimal investiert wird oder man akzeptiert, dass für einen Patienten nicht das beste Medikament verschrieben wird.»

