Die Geschichte der Bankenregulierung ist auch eine Geschichte von Bankenkrisen. So sind es meist Krisen, die Triebfeder für neue Regulierung sind – im Finanzbereich ist dies nicht anders. Das schweizerische Bankengesetz – die erste Bankenregulierung auf nationaler Ebene im Jahr 1934 – war ein Resultat der Grossen Depression der Dreissigerjahre. Die Vereinheitlichung der Eigenkapitalvorschriften für Banken auf internationaler Ebene im Jahr 1988 (Basel I) folgte auf die globale Finanzinstabilität der Achtzigerjahre. Die Finanzkrise von 2008 führte zu einer weiteren Verstärkung der Eigenkapital- und Liquiditätsvorschriften sowie spezifischen Vorschriften für systemrelevante Banken.

Durch die Entgegennahme von Kundengeldern und das Ausleihen in Form von Krediten oder anderen Anlagen übernehmen Banken eine fundamentale Aufgabe im Wirtschaftssystem. Weil die Ausleihungen grundsätzlich eine längere Laufzeit haben als die Kundengelder, ist dies mit Liquiditätsrisiken verbunden. Wollen viele Menschen gleichzeitig und sofort ihre Gelder zurück, setzt dies die Bank unter Druck. Sie ist im Fall eines solchen Bank Run gezwungen, binnen kurzer Zeit Anlagen auf der Aktivseite (z.B. Kredite an Unternehmen oder Hypotheken) zu veräussern. Müssen Anlagen unter Druck verkauft werden, kann dies zu Verlusten führen, womit sich das Eigenkapital reduziert.

Wenn eine Bank keine Bank mehr ist

Dem Eigenkapital wiederum werden typischerweise zwei Funktionen zugeschrieben: Es soll unerwartete Verluste absorbieren und vertrauensbildend wirken. Über die optimale Höhe des Eigenkapitals gehen die Meinungen der Experten auseinander. Ein Ansatz wäre eine massive Erhöhung der Eigenkapitalquote auf beispielsweise 30%. Dies würde aber – trotz vertrauensbildender Wirkung – Bank Runs nicht zwingend verhindern, denn auch in einem solchen Modell sind nicht sämtliche Kundeneinlagen sofort verfügbar. Theoretisch sind sogar Banken mit 100% Eigenkapital denkbar, das in flüssigen Mitteln gehalten werden muss. Das wäre zwar die ultimative Lösung, um Bank Runs zu verhindern, nur gäbe es dann auch keine Kundeneinlagen mehr – und eine Bank wäre eben keine Bank mehr.

Diese grundlegenden Probleme existieren, seit es Banken gibt. Besonders die Liquiditätsthematik erhielt bereits im 18. Jahrhundert grosse Aufmerksamkeit. So besagte beispielsweise die Real Bills Doctrine, die sich bis zu Adam Smith zurückverfolgen lässt, dass Banken lediglich kurzfristige Ausleihungen gegen Sicherheiten (Real Bills) gewähren sollten. Aufgrund der kurzen Fristigkeit auf der Aktivseite der Bank würde sich die Summe der Aktiven bei Liquiditätsproblemen innerhalb kurzer Zeit reduzieren lassen. Die Bank könnte so die kurzfristigen Ausleihungen auslaufen lassen und entsprechende Rückzüge auf der Passivseite damit bedienen.

«Der Öffentlichkeit muss bewusst sein, dass Banken als Finanzintermediäre inhärent instabil sind.»

Auch das Bewusstsein, dass sich eine Liquiditätskrise schnell auf weitere Banken übertragen kann, war bereits im 18. Jahrhundert vorhanden und verdeutlichte sich im 19. Jahrhundert in der Lender-of-Last-Resort-Theorie. Demnach sollte in einer Krise ein Kreditgeber letzter Instanz – zum Beispiel in Form einer Zentralbank – einschreiten und einer Bank Kredite im Tausch gegen gute Sicherheiten gewähren. Dies im Wissen, dass eine illiquide Bank eben nicht zwingend und unmittelbar insolvent sein muss. Insofern gehören Liquiditätshilfen der SNB zur «Krisenpraxis» jeder Notenbank und wurden schon oft gewährt.

Verstärkter Fokus auf Eigenkapital seit den Achtzigerjahren

Die Relevanz von Liquidität und Eigenkapital in der Regulierung und der Überwachung von Banken hat sich historisch abgewechselt. Seit den Achtzigerjahren hat das Thema Eigenkapital aber klar an Bedeutung gewonnen. Ein wesentlicher Grund dafür sind die Basel I-Vorgaben, die 1988 von der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich erlassen und in den Folgejahren in die nationalen Bankenregulierungen überführt wurden. Mit Basel I wurde erstmals auf internationaler Ebene festgelegt, wie viel Eigenkapital bei Banken mindestens vorhanden sein soll und wie es bemessen wird. Kern von Basel I war eine Gewichtung der Aktiven anhand ihrer Risiken. Hohe Risiken wurden hoch gewichtet, niedrige Risiken (bspw. Bargeld oder Staatsanleihen) erhielten ein Gewicht von 0%. Das Eigenkapital wurde dann mit den errechneten risikogewichteten Aktiven verglichen. Die Logik: Banken mit höheren Ausfallrisiken auf der Aktivseite müssen mehr Eigenkapital halten. Die Methodik von Basel I besteht fort, wurde aber mit Basel II und III markant weiterentwickelt.

Hintergrund von Basel I waren Bedenken betreffend die Eigenkapitalausstattung von Banken. Einerseits sorgte die lateinamerikanische Schuldenkrise in den Achtzigerjahren für grosse potenzielle Verluste – vor allem bei amerikanischen Grossbanken. Potenziell, weil grosse Verluste aufgrund des Einschreitens des Internationalen Währungsfonds ausblieben. Die mögliche Bankeninsolvenz in einer Zeit, als Banken mit immer mehr Fremdkapital arbeiteten, schreckte aber viele auf und rief besonders den amerikanischen Kongress auf den Plan.

Andererseits standen sich auf dem zunehmend globalen Finanzmarkt ab den Siebzigerjahren Grossbanken mit unterschiedlichen Eigenkapitalquoten gegenüber. Dies wurde sowohl von Banken als auch von gewissen Staaten (vor allem den USA), als Wettbewerbsnachteil empfunden. Namentlich stark fremdfinanzierte japanische Grossbanken gewannen in dieser Zeit immer mehr Marktanteile. Die Motivation hinter einheitlichen Regeln war somit nicht nur die Finanzstabilität, es gab auch handfeste wettbewerbspolitische Interessen. Basel I führte zu einer Harmonisierung der Eigenkapitalquoten – damit war auch das sogenannte Level Playing Field geboren.

Mit der Finanzkrise von 2007/08 rückten schliesslich auf internationaler Ebene sowohl Eigenkapital als auch Liquidität stärker in den Fokus. Mindestquoten für Eigenkapital wurden verschärft, und globale Standards für die Liquidität in Form der Liquidity Coverage Ratio (LCR) und der Net Stable Funding Ratio (NSFR) wurden definiert.

Ein «Revival» der Liquidität

Krisen waren immer Chancen für eine Neubeurteilung der Bankenregulierung. Infolge der Instabilität im amerikanischen Bankenmarkt und der Intervention von Bund, SNB und Finma bei Credit Suisse sollte das Augenmerk wieder vermehrt auf die Liquidität gelegt werden. Neben der technischen Diskussion, wie Liquidität gemessen wird und wie viel Liquidität denn nun genug ist, muss vor allem auch die Geschwindigkeit bedacht werden, mit der sich Liquiditätskrisen ausbreiten. Denn mindestens zwei Aspekte haben sich seit der bis dato letzten Finanzkrise deutlich verändert: Erstens verbreiten sich Informationen immer schneller und werden weniger gefiltert; das Aufkommen von Social Media und die weniger starke Stellung der Medien in der Informationsverarbeitung und -verbreitung sind hier wesentliche Faktoren. Zweitens handeln Marktteilnehmer wesentlich schneller und globaler (z.B. Aktienhandel, Geldüberweisungen).

Diese Faktoren wirken einerseits beschleunigend auf potenzielle Liquiditätsabflüsse und erhöhen die Gefahr einer «Ansteckung» von Liquiditätsproblemen von einer Bank zur anderen. Die Liquiditätsproblematik präsentiert sich somit wesentlich anders als noch im 20. Jahrhundert. Gleichzeitig muss aber der Öffentlichkeit bewusst sein, dass Banken als Finanzintermediäre inhärent instabil sind. Zudem geschieht die Regulierung immer auch mit Blick in den Rückspiegel. Die Lehren von heute sind nicht zwingend die Lösung der Probleme von morgen.

