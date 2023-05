Der Chart des Tages – Bankensektor auf Schrumpfkurs US-Regionalbanken fallen derzeit wie Dominosteine. Die Konsolidierung des Sektors hat vor langer Zeit begonnen. Sylvia Walter

Quelle: Statista / FDIC

Nur zwei Stunden nachdem Fed-Chef Jerome Powell am Mittwoch der Öffentlichkeit anlässlich des Zinsentscheids versichert hatte, der Bankensektor in den USA sei sicher, wurde die Meldung verbreitet, dass die nächste Regionalbank in Schieflage geraten ist. Nun steht der Pacific Western Bank das Wasser bis zum Hals, die Kundengelder fliessen in grossem Umfang ab. Es scheint, als fallen die US-Regionalbanken wie Dominosteine.

Die Konsolidierung des US-Bankensektors hat allerdings bereits Mitte der Achtzigerjahre eingesetzt. Die Zahl der Finanzhäuser, die vom staatlichen Einlagensicherungsfonds FDIC abgedeckt sind, ist von 14’469 auf heutzutage 4135 zurückgegangen. Die Zahl der Niederlassungen sinkt seit der grossen Finanzkrise 2007/2008 sehr deutlich.

Im laufenden Jahr geht diese Konsolidierungswelle weiter. Erst am Montag wurde die First Republic Bank an die grösste US-Bank, JPMorgan, verkauft.

Sylvia Walter beschäftigt sich als Redaktorin im Ressort Märkte der «Finanz und Wirtschaft» mit volkswirtschaftlichen Themen sowie den Chancen und den Fallstricken in den globalen Finanzmärkten. Zuvor war die studierte Ökonomin lange Jahre in der volkswirtschaftlichen Abteilung eines grossen Schweizer Vermögensverwalters tätig. Mehr Infos @SylviaWalter13

Fehler gefunden?Jetzt melden.