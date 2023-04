Was zählt – Bankkolosse Die Fusion von UBS und Credit Suisse stellt in der Schweiz alles bisher Dagewesene in den Schatten. Im globalen Vergleich verblasst die neue Schweizer Grossbank jedoch. Mara Bernath

Megabank, Bankriese, Finanzkoloss – das sind nur drei der vielen Übernamen, die die neue Bank am Schweizer Finanzplatz in den vergangenen Wochen erhalten hat. Hierzulande stellt die Kombination von UBS mit Credit Suisse ohne Frage alle anderen Finanzinstitute in den Schatten – auch wenn nach wie vor viele Fragen zur Fusion offen bleiben.

Doch auf dem internationalen Parkett sieht die Situation ein bisschen anders aus. Hier dominiert China das Geschehen. Chinesische Institute nehmen nicht nur die vordersten vier Plätze ein, sondern sind auch auf den weiteren hohen Rängen stattlich vertreten. Auch die Bilanzsummen der japanischen Banken können sich sehen lassen. So sind neun der zwanzig grössten Finanzinstitute dieser Welt in Asien be­heimatet. Die USA sichern sich mit JPMorgan Chase noch knapp einen Platz unter den Top fünf. Europa hingegen ist erst am Ende der grössten zehn Banken vertreten, mit HSBC und zwei französischen Instituten.

Mit Gesamtaktiven von 5537 Mrd. $ ist die erstplatzierte Industrial and ­Commercial Bank of China beinahe dreimal grösser als UBS und CS ­zusammen. Doch die neue Schweizer Bank könnte ihren frisch errungenen siebzehnten Platz im globalen ­Ranking bald verlieren: Falls die Schweizer Einheit von CS ­abgespaltet wird, rutscht der Rest der Grossbank auf einen der hinteren Ränge zurück.

