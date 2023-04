Konjunkturdaten USA – Barometer für US-Industrie sackt im März weiter ab Der Einkaufsmanagerindex für die Industrie fiel um 1,4 Zähler zum Vormonat auf 46,3 Punkte. Auch der Bausektor spürt Gegenwind.

Das Barometer zeige klar an, dass die US-Industrie schrumpfe. Bild: Andrew Sacks/Getty Images

Die US-Industrie hat ihre Talfahrt im März beschleunigt. Der Einkaufsmanagerindex für den Sektor fiel um 1,4 Zähler zum Vormonat auf 46,3 Punkte, wie aus der am Montag veröffentlichten Firmenumfrage des Institute for Supply Management (ISM) hervorgeht. Das Barometer entfernte sich damit weiter von der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Von Reuters befragte Experten hatten lediglich einen Rückgang auf 47,5 Zähler erwartet.

«Die Stimmung in der US-Industrie ist nochmals schwächer geworden, auch wenn der Index noch nicht auf so tiefe Niveaus gerutscht ist, die in vergangenen Rezessionen erreicht wurden», schreibt Helaba-Experte Ralf Umlauf. Doch zeige das Barometer klar an, dass der Sektor schrumpfe.

Auch der US-Bausektor entwickelte sich schlechter als erwartet. Die Bauausgaben sanken im Februar um 0,1% zum Vormonat, wie das Handelsministerium mitteilte. Fachleute hatten mit einer Stagnation gerechnet. Allerdings wurde der Januar-Wert deutlich nach oben revidiert – und zwar auf plus 0,4% von ursprünglich gemeldeten minus 0,1%.

REUTERS

