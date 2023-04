Der Derivatus – Barrieren und das Dreierrisiko Barriereprodukte auf drei Aktien tragen ein Risiko, das auch Anfänger kennen müssen.

Wer ein strukturiertes Produkt mit Coupon und Barriere kauft, muss nicht nur wissen, was draufsteht, sondern auch, was drin ist. Dies Anlegern zu erklären, die sich zwar mit Aktien und Anleihen und vielleicht auch mit Bitcoin auskennen, aber noch nie von einer Barriere gehört haben, ist gar nicht so einfach. Das weiss auch der Branchenverband SSPA – die Swiss Structured Products Association. Sie hat vergangenes Jahr eine Internetseite aufgesetzt, die Anleger über Barriereprodukte informiert.