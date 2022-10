Expansion – Barry Callebaut baut Präsenz in Nordafrika aus Der Schokoladenproduzent vergrössert seine Reichweite in Nordafrika mit einem Partnerschaftsabkommen in Marokko.

Nach der Übernahme der Anlagen in Casablanca verfügt Barry Callebaut erstmals über eine eigene Produktionsstätte in Marokko. Steffen Schmidt/KEYSTONE

Der Schokoladehersteller Barry Callebaut baut seine Präsenz in Nordafrika aus. Dazu hat er mit der Firma Attelli in Marokko ein Partnerschaftsabkommen unterzeichnet.



Barry Callebaut übernimmt von Attelli Produktionsanlagen in Casablanca und schliesst gleichzeitig ein langfristiges Lieferabkommen für Compound-Schokolade, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.



Attelli ist ein Handelsunternehmen und ein Hersteller von Süsswaren und gehört zur französischen Cofrapex-Gruppe, welche auf Gastronomie sowie Lebensmittelgross- und Einzelhandel in Marokko und die dortigen Nachbarländer spezialisiert ist.



Nach der Übernahme der Anlagen in Casablanca verfügt Barry Callebaut erstmals über eine eigene Produktionsstätte in Marokko und damit auch auf dem afrikanischen Kontinent. Zu finanziellen und anderen Details der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart.



AWP

