Im nächsten Quartal dürfte es bei Barry Callebaut nach Einschätzung von Analysten wieder ein Volumenwachstum geben. Bild: Stephanie Lecocq/EPA/Keystone

Einschätzung von Ivo Ruch um 7.40 Uhr

Rund um den Globus halten sich die Schokoladenkonsumenten weiter zurück. Gerade im wichtigsten Schokoladenmarkt der Welt, in den USA, schwächeln die lokalen Marken. Es ist für Barry Callebaut das vierte Quartal in Folge mit negativer Volumenentwicklung. Obwohl sie sich eigentlich als Wachstumsunternehmen sieht. Anders als in der Vergangenheit reicht es auch nicht mehr, um den globalen Schokoladenmarkt zu übertreffen. Dabei ist die wochenlange Fabrikschliessung im belgischen Wieze nach einer Verunreinigung mit Salmonellen vor rund einem Jahr immer noch spürbar.