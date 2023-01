Mit den Zahlen hat das Unternehmen die Schätzungen der Analysten verfehlt. Bild: ZVG

Ersteinschätzung von Ivo Ruch um 7.30 Uhr

Trotz tiefer Erwartungen sind die Verkaufszahlen des Schokoladenkonzerns auf der enttäuschenden Seite. Die produzierten Volumen – der Umsatz ist in der Regel zweitrangig – sind zwischen September und November um 5,1% gesunken. Im Schnitt hatten Analysten mit –3,4% gerechnet. Es ist das zweite Quartal in Folge mit negativem Volumenwachstum und unter anderem die Folge der wochenlangen Fabrikschliessung im belgischen Wieze nach einer Salmonellenverunreinigung im Juni 2022. Die grösste Schokoladenfabrik der Welt lief erst Ende Oktober wieder auf vollen Touren. Zudem ist es das schwächste Quartal seit dem von Corona geprägten 2020. Die Wachstumsverlangsamung ist aber auch auf den zuletzt allgemein schleppenden Absatz von Schokoladeprodukten zurückzuführen. Das hatte – zumindest in Europa – bereits Lindt & Sprüngli zu spüren bekommen.