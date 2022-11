Chemiekonzern in der Krise – BASF wird von Problemen gebeutelt Die Energiekrise trifft den Dax-Konzern hart. Doch nach der Rally jüngst scheint das Chancen-Risiko-Profil im Moment ausgewogen. Thorsten Riedl

Dampf aus den Schlöten am Standort Ludwigshafen von BASF. Im Hauptwerk wird das Sparprogramm des Unternehmens voraussichtlich am meisten Stellen kosten. Foto: Keystone / AP Photo / Michael Probst

Die Wirtschaftskrise im Nachbarland, ausgelöst durch die Ukraineinvasion, hat BASF voll erwischt. 20% hat der Kurs in diesem Jahr bislang eingebüsst – in den vergangenen drei Monaten aber mehr als 16% gewonnen. Sobald sich Entspannung in der konjunkturellen Lage und bei den Preisen am Gasmarkt abzeichnet, profitiert der Chemiekonzern als einer der Ersten. Wenn die Lage auch unsicher bleibt: Einige Argumente sprechen dafür, dass sich die Erholung fortsetzen könnte. Die Bewertung der Aktien ist noch immer attraktiv.



Am 6. April 1865 hatte Friedrich Engelhorn in Mannheim die Badische Anilin- und Sodafabrik gegründet, kurz: BASF. Der derzeitige CEO des Unternehmens, Martin Brudermüller, betont gern die wechselvolle Geschichte des Konzerns. «In den 157 Jahren seit der Gründung ist es immer wieder gelungen, diesen Standort so auszurichten, dass er wettbewerbsfähig ist», hat er jüngst in einem Gespräch mit dem deutschen «Handelsblatt» in der Zentrale in Ludwigshafen gesagt. Angefangen habe BASF mit der Verarbeitung von Teer, später Kohle, dann Gas. «Jetzt stellen wir auf erneuerbare Energien und alternative Rohstoffe um.»