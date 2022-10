Nach dem Ersten Weltkrieg hätte eine ukrainische Monarchie entstehen können: unter Wilhelm von Habsburg. Gar so abstrus, wie dieses Szenario im Rückblick wirkt, war die Idee nicht. Schliesslich war der Zar gestürzt, Sowjetrussland hatte im März 1918 kapituliert, die Mittelmächte hielten das Gebiet ungefähr des Baltikums, Weissrusslands und der Ukraine besetzt. Eine Neuordnung drängte sich auf, und das Haus Habsburg hatte sich weitsichtig in Stellung gebracht. Allerdings musste Österreich-Ungarn bald auch kapitulieren und wurde zerlegt statt erweitert.

Der k.u.k. Admiral Karl Stephan von Habsburg-Lothringen, ein Spross aus dem verzweigten Geäst des Schönbrunner Kaiserhauses, war 1907 von Pula nach Galizien gezogen, von der adriatischen Hafenstadt in die polnisch-ruthenische Nordostecke des Imperiums. Dort knüpfte er, ganz Stratege, sofort enge Beziehungen zum polnischen Adel (des Admirals Familie war ohnehin polyglott, Polnisch war geläufig) und verheiratete Töchter mit heimischen Magnaten – ganz nach dem bewährten Motto «tu felix Austria nube».

Im Erzhaus Habsburg war schon länger die Einsicht gereift, dass auch die slawischen Lande der Monarchie Autonomie erhalten mussten, wie zuvor Ungarn. Wien sah grundsätzlich korrekt voraus, dass dereinst Polen auferstehen und eine Ukraine entstehen würde: vorzugsweise eben in lockerer dynastischer Verbindung, quasi als Habsburg-Holding. Europas Hochadel war keineswegs borniert, wenn es um staatliche Loyalität ging (das Haus Sachsen-Coburg-Gotha etwa hält oder hielt den britischen, den belgischen, den bulgarischen Thron usf.). Vulgärer Nationalismus war echter Noblesse stets zuwider, Stand kam vor Land. Doch sich die mächtige, unwiderstehliche Strömung des (Sprach-)Nationalismus zunutze machen – warum nicht?

Ein Faible für die Ruthenen

Auch Karl Stephans Sohn Karl Albrecht aspirierte alsbald auf den polnischen Thron – obschon der damals fiktiv war; einen polnischen Staat gab es seit den Teilungen im 19. Jahrhundert nicht mehr. Unweit von Kattowitz befand sich zu dieser Zeit Dreikaisereck, wo die Reiche der Habsburger, der Hohenzollern und der Romanow zusammenkamen.

Polen erstand, wie erahnt, nach 1918 tatsächlich wieder, aber als Republik unter Józef Piłsudski;­ die Ukraine mühte sich vergebens um ihre späte Staatswerdung, es gab bloss eine kurzlebige Republik unter Symon Petljura. Am Ende gehörten die ukrainisch besiedelten Gebiete teils zu Polen, teils zur Sowjetunion. Für die Ukraine hatte sich, im Sinne der väterlichen Idee der dynastischen Diversifikation, der jüngste Sohn interessiert, Wilhelm, geboren 1895. Interessiert ist wörtlich zu nehmen: Er erlernte die Sprache und begeisterte sich für Volk und Folklore der Ruthenen, wie die ukrainischen Untertanen Kakaniens damals genannt wurden. Sie galten als kaisertreu, denn ihr Widersacher waren seit jeher der polnische Adel und die polnischen Städter, nicht die Deutschösterreicher.

Wilhelm wurde vor Kriegsausbruch, noch als Jüngling, vom greisen Kaiser Franz Joseph in seinem Faible für alles Ukrainische bestätigt, 1916 auch vom neuen Kaiser Karl. Die Habsburger wussten zwar um die Zerbrechlichkeit ihres buntscheckigen Reichs, doch gingen sie im Selbstverständnis ihres Jahrhunderte alten Gottesgnadentums nicht von einem Zusammenbruch aus. So surreal war das nicht: 1914 stellten sich in Europa die wenigsten vor, dass vier Jahre später die drei Kaiserhäuser gestürzt sein sollten, das osmanische Sultanat obendrein.

Die späte Rache der Sowjets

Im Ersten Weltkrieg befehligte Wilhelm ukrainische Einheiten. Er trug unter der Uniform oft ein besticktes Hemd in ukrainischer Tradition; das trug ihm den Ehrennamen «Wasil Wyschywanij» ein: Basil der Bestickte. Wasil gab sich volkstümlich und war bald Protegé des Metropoliten der ukrainischen griechisch-katholischen Kirche. Eine souveräne Westukraine, unter Fürst Wasil, wäre durchaus möglich gewesen. Doch die Siegermächte zogen in den Pariser Vorortsverträgen die Grenzen anders, Lenin griff sich den grössten Teil der Ukraine, aus der Traum von der neuen Krone.

Wilhelm ohne Land trieb sich in der Zwischenkriegszeit in Madrid und Paris herum, verkehrte in halbseidenen Milieus und galt als Homme à femmes ebenso wie als aufgeschlossen für Herren. Zudem pflegte er, wiewohl Dandy und Skandalnudel, ernsthafte Kontakte zu ukrainischen Exilanten. Zu Nazizeiten entwarf und verwarf das Regime in Berlin Pläne für den ukrainischen Raum. Wilhelm setzte nur kurz Hoffnungen darauf und soll später sogar für die Franzosen und die Briten spioniert haben.

Den ultimativen Beleg dafür, dass Wilhelms Anwartschaft ernst genommen wurde und nicht vergessen war, lieferte nach dem Zweiten Weltkrieg Moskau. Im August 1947 schnappte sich im besetzten Wien der sowjetische Geheimdienst Wilhelm von Habsburg, auf offener Strasse. Man verhaftete, verschleppte, verhörte, verurteilte ihn und liess Wilhelm v/o Wasil ein Jahr darauf in einem Kerker in Kiew kläglich verenden. Wilhelm von Habsburg erhielt in der ukrainischen Hauptstadt eine Statue – im Mai 2021.

Edward, König von Estland

Übrigens: Karl Albrecht diente nach 1918 in der polnischen Armee. Monarchisten hatten noch in den Dreissigerjahren gehofft, Piłsudski würde «Karol Olbracht» in seinem Testament zum polnischen König bestimmen, doch der Marschall hinterliess keinen letzten Willen. 1939 kämpfte Karl Albrecht gegen die Wehrmacht, verweigerte die Annahme der deutschen Staatsbürgerschaft und wurde für seine Standhaftigkeit von den Nazi-Schergen gefoltert. Er starb 1951 in Schweden.

Passé, die ganzen gekrönten Häupter, mag man sagen. Doch wer weiss! Erst 1994 sandte die estnische Royalistenpartei, die damals im Parlament des gerade eben aus sowjetischer Knechtschaft erlösten Landes vertreten war und gerne mit Jux und Tollerei auf sich aufmerksam machte, einen Brief an Königin Elisabeth II.: Ihre Majestät möge es doch bitte dem jüngsten Sohne Prinz Edward gestatten, die Krone Estlands anzunehmen (die nicht physisch existieren muss; die belgische ist auch bloss symbolisch).

Das wäre doch immerhin ein Aufstieg gewesen, vom obskuren, in der britischen Thronfolge nachrangigen Earl of Wessex zum strahlenden Souverän eines Königreichs Estland. Ein Sprecher des Buckingham Palace soll diesen Antrag seinerzeit höflich abgewiesen haben, als «a charming idea but a rather unlikely one».

