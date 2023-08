US-Gesundheitsbehörde – Basilea reicht Zulassungsantrag für Antibiotikum ein Das Biotech-Unternehmen hat bei der FDA die Zulassung für das Antibiotikum Ceftobiprol beantragt.

Der Sitz von Basilea in Basel. Bild: Georgios Kefalas/Keystone

Basilea hat für sein Antibiotikum Ceftobiprol bei der US-Gesundheitsbehörde FDA die Zulassung beantragt. Der Antrag umfasse drei Indikationen, wie Basilea am Freitag mitteilte.



So soll das Mittel für Patienten zugelassen werden, die an der Infektionskrankheit Staphylococcus-aureus-Bakteriämie (SAB) einschliesslich rechtsseitiger infektiöser Endokarditis leiden, oder an einer akuten bakteriellen Haut- und Weichteilinfektion (ABSSSI) oder aber an einer ambulant erworbenen bakteriellen Lungenentzündungen (CABP), wie aus dem Communiqué hervorgeht.



Laut Basilea ist Staphylococcus-aureus-Bakteriämie mit schätzungsweise 120'000 Fällen pro Jahr in den USA eine häufige Blutstrominfektion mit oft schweren Krankheitsverläufen und einer hohen Sterblichkeit.



AWP

