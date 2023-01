Der geprüfte vollständige Jahresabschluss sowie der Geschäftsbericht 2022 werden am 14. Februar veröffentlicht. Bild: Georgios Kefalas/KEYSTONE

Einschätzung von Rupen Boyadjian um 8.50 Uhr

Schritt für Schritt hat sich Basileas finanzielle Lage im abgelaufenen Geschäftsjahr aufgehellt. Der zu Beginn in Aussicht gestellte Betriebsverlust von 20 bis 25 Mio. Fr. wurde nach dem Verkauf eines Onkologiewirkstoffs im Herbst bereits auf 10 bis 15 Mio. Fr. reduziert. Nun erwartet das Biotech-Unternehmen einen Betriebsgewinn von 18 Mio. Fr. Auch unter dem Strich will es mit dem vollständigen Zahlenset am 14. Februar einen Gewinn ausweisen. Zuvor hat das Management die (nachhaltige) Profitabilität erst für das angebrochene Jahr in Aussicht gestellt. Das erfreuliche Resultat sollte auch die Aktien stützen, die ihren Besitzern zuvor jahrelang wenig Freude bereitet hatten. Immerhin hat der Kurs im vergangenen Jahr 12% zugelegt, während die meisten anderen Wertpapiere einen Verlust einfuhren. Im laufenden Jahr sollten die Verkäufe der zwei Produkte Basileas, des Antipilzmittels Cresemba und des Antibiotikums Zevtera, weiter wachsen. Die Gesamteinnahmen sind aber nach wie vor stark abhängig von unsicheren Meilensteinzahlungen durch die Lizenzpartner, die sich um den Vertrieb der Produkte kümmern. Basilea will ausserdem den letzten ihrer Onkologiewirkstoffe abstossen, deren Verkauf sie vor einem Jahr angekündigt hat. Eine deutliche Beschleunigung der Produkteinnahmen ist ab 2024 zu erwarten, wenn Zevtera aller Voraussicht nach in den USA auf den Markt kommt. FuW stuft die Aktien als attraktiv ein.