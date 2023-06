Ein Jahr früher als erwartet hat Basilea 2022 einen Gewinn ausgewiesen. Dank weiter steigender Umsatzbeteiligungen und Meilensteinzahlungen sowie sinkender Entwicklungskosten sollten die Überschüsse in den nächsten Jahren stark anschwellen. Der Bloomberg-Konsens rechnet bis 2025 mit einer Verachtfachung in die Nähe von 100 Mio. Fr. Doch die Prognose sollte mit Vorsicht genossen werden. Basilea muss eine grössere Investition in die Entwicklungspipeline tätigen, die Entwicklungsausgaben dürften stark steigen.