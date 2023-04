Basilea begründet die Verspätung mit zusätzlicher Vorbereitungsarbeit. Bild: Georgios Kefalas/Keystone

Einschätzung von Rupen Boyadjian um 8.35 Uhr

Die Odyssee von Basileas Antibiotikum Zevtera (Ceftobiprol) erhält ein weiteres Kapitel. Der zuvor für März oder April geplante Zulassungsantrag in den USA verzögert sich um drei bis sechs Monate. Basilea peilt nun das dritte Quartal an. Der Grund: Die Qualitätssysteme eines Zulieferers müssen für die bevorstehende Inspektion durch die US-Gesundheitsbehörde FDA «angepasst» werden. Das ist sehr ärgerlich. Gewiss ist ein US-Zulassungsantrag ein bürokratisches Monster, das Albträume verursachen kann. Dennoch sollten Aktionäre eines gestandenen Biotech-Unternehmens erwarten dürfen, dass die erforderlichen Schritte rechtzeitig eingeleitet werden – auch bei den Zulieferern. Meist stehen Monate zur Verfügung, in diesem Fall eigentlich sogar Jahre. Die US-Zulassung wurde in einem ersten Anlauf vor dreizehn Jahren (!) verweigert wegen Unregelmässigkeiten in der Studiendurchführung des vom damaligen Lizenznehmer engagierten Auftragsunternehmens. Dabei ist der US-Markt für das Antibiotikum zentral. Aufgrund der höheren Preise macht er 80 bis 90% des Weltmarktes aus. Die erneute Verzögerung sollte für das Management Basileas Konsequenzen haben, zumal es angesichts der Unternehmensgrösse grosszügig entlohnt wird. Basilea vertröstet zwar, die Verzögerung habe auf die Guidance keine Auswirkung, und Zevtera werde zehn Jahre Marktexklusivität nach der Zulassung erhalten. Die Aktionäre müssen trotzdem noch länger warten, bis sich das US-Geschäft mit dem Antibiotikum positiv in den Unternehmenszahlen niederschlägt. Statt bereits 2024 wird das nun erst 2025 der Fall sein.