Halbjahreszahlen – BC Jura verdient deutlich mehr Die Jurassische Kantonalbank kann den Gewinn im ersten Semester signifikant steigern und gibt sich betont optimistisch in Bezug auf das Gesamtjahresergebnis.

Der operative Gewinn zog bei der Banque Cantonale du Jura in ersten Jahreshälfte um mehr als zwei Drittel an. Bild: Georgios Kefalas/Keystone

Die Banque Cantonale du Jura (BCJ) ist den eigenen Zielen im ersten Halbjahr 2023 näher gekommen. So hat die Bank die Ergebnisse gegenüber dem Vorjahr deutlich gesteigert. Die Kantonalbank erwartet nun auch für das Gesamtjahr ein «sehr gutes» Ergebnis.

Der operative Gewinn zog in der ersten Jahreshälfte um mehr als zwei Drittel auf 16,4 Mio. Fr. an, wie die Bank am Mittwoch mitteilte. Der Reingewinn betrug 9,5 Mio. Fr., was gegenüber der Vorjahresperiode einem Anstieg um 18% entspricht.



Im wichtigsten Ertragspfeiler, dem Zinsengeschäft, erhöhte sich der Erfolg um 34% auf 25,2 Mio. Fr. Der Erfolg des Handels- und Kommissionsgeschäfts nahm um 22%auf 8,1 Mio. Fr. zu.



Die Geschäfte hat die BJC in der ersten Jahreshälfte weiter ausbauen können, wie sowohl die gestiegenen Kundenausleihungen als auch der ausgebaute Hypothekenbestand signalisieren. Auf der Passivseite nahmen auch die Kundeneinlagen zu.



Für das Gesamtjahr 2023 zeigt sich die Bank zuversichtlich. Der Geschäftsgang im ersten Halbjahr lasse auf ein «exzellentes Ergebnis» im Gesamtjahr schliessen, so die Bank zum Ausblick.

Die komplette Historie zur Banque Cantonale du Jura finden Sie hier.»

AWP

Fehler gefunden?Jetzt melden.