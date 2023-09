BC Next Level – Barry Callebaut startet strategisches Investitionsprogramm Der Schokoladenhersteller peilt über die nächsten zwei Jahre Investitionen von 500 Mio. Fr. an. Mit diesem neuen Modell zielt er darauf ab, seine Margen zu stärken und die Kosten zu senken.

BC Next Level werde aus vorhandenen finanziellen Mitteln finanziert. Bild: Stephanie Lecocq/EPA via Keystone

Barry Callebaut kündigt ein strategisches Investitionsproramm an. Mit dem Programm, das den Namen BC Next Level hat, will der Hersteller von hochwertigen Schokoladen- und Kakaoprodukten das volle Potenzial ausschöpfen und den Weg für das nächste Jahrzehnt nachhaltigen Wachstums ebnen.

Das Programm umfasse Nettoinvestitionen von 500 Mio. Fr. in die für die Kunden wichtigsten Bereiche wie Innovation, Service, Nachhaltigkeit und Qualität, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Zudem sei es das Ziel, Markteinführungen zu beschleunigen. Mit all den Massnahmen sollen die jährlichen Kosten um 250 Mio. Fr. gesenkt und die Margen sowie der Cashflow gestützt werden.

Mehr Regionen

Kernelement des Programms ist ein neues Betriebsmodell, wie Barry Callebaut weiter schreibt. BC Next Level werde das Unternehmen näher an seine Märkte und Kunden bringen und gleichzeitig weltweit standardisierte und digitalisierte Prozesse implementieren. Damit würden Wachstum, Rentabilität und Effizienz weiter gesteigert.

Dazu werde Barry Callebaut die regionale Präsenz von drei auf fünf regionale Divisionen - Westeuropa, Zentral- und Osteuropa, Nordamerika, Lateinamerika sowie Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika - erweitern. Diese werden jeweils fünf bis sechs Ländercluster umfassen. Dazu gehöre auch die Schaffung der neuen Customer Supply & Development-Organisation. Damit könnten die Produktbereitstellung verbessert und Innovationen weltweit schneller skaliert werden. Zugleich werde den Kunden vor Ort technischer Service geboten.

BC Next Level werde aus vorhandenen finanziellen Mitteln finanziert. Am 1. November, wenn das Jahresergebnis 2022/2023 veröffentlicht werde, werde Barry Callebaut ein vollständiges strategisches Update, eine mittelfristige Prognose und weitere Details zu BC Next Level bekannt geben, so die Mitteilung weiter.

Kleinere Geschäftsleitung mit neuen Mitgliedern

Weiter soll die Geschäftsleitung von neun auf sechs Mitglieder reduziert werden. In den Bereichen Finanzen, HR und Technologie würden neue globale Verantwortlichkeiten geschaffen und die Prozesse verbessert. Peter Vanneste, der ehemalige Finanzchef des Körperpflegekonzerns Ontex, werde per 1. November 2023 zum neuen Chief Financial Officer (CFO) ernannt.

Jutta Suchanek soll den Posten Chief People & Diversity Officer erhalten. Zudem werde Clemens Wöhrle per 1. Oktober 2023 als Chief Customer Supply & Development Officer tätig sein. Jo Thys, derzeit Chief Operations Officer, werde zum President Operations Strategy & Innovation. Darüber hinaus werde der derzeitige CFO Ben De Schryver in eine kaufmännische Rolle zurückkehren und die Verantwortung für den Regionalbereich Nordamerika übernehmen. Vamsi Mohan Thati werde die Region APAC, Naher Osten und Afrika leiten. Dagegen werden Steve Woolley, Masha Vis-Mertens und Rogier van Sligter Barry Callebaut verlassen.

Unterstützung des Hauptaktionärs

Die Jacobs Holding, mit einem Anteil von 30% der grösste Aktionär des weltgrössten Schokoladeherstellers, steht hinter den Plänen von Barry Callebaut. «Wir begrüssen die eingeleiteten Schritte und unterstützen den neuen CEO (Peter Feld) und sein Managementteam», heisst es in einer Stellungnahme.

«Barry Callebaut ist und bleibt ein sehr bedeutendes Investment für die Jacobs Holding», heisst es weiter. «Wir werden bei Barry Callebaut involviert und als Referenzaktionär mit dem Unternehmen langfristig verbunden bleiben.»

AWP

