Halbjahreszahlen – BCGE schreibt Rekordgewinn Die Genfer Kantonalbank hat im ersten Halbjahr insbesondere von einem sehr starken Zinsgeschäft profitiert.

Auch für das laufende Jahr rechnet die Genfer Kantonalbank mit einem Anstieg der Rentabilität. Bild: Salvatore Di Nolfi/Keystone

Die Genfer Kantonalbank (BCGE) hat im ersten Halbjahr 2023 einen erneuten Rekordgewinn geschrieben. Dazu trug vor allem ein sehr starkes Zinsengeschäft bei. Auch für das Gesamtjahr erwartet das Staatsinstitut einen Anstieg der Rentabilität.

Das Betriebsergebnis lag in den ersten sechs Monaten des Jahres mit 137,0 Mio. Fr. um 49% höher als noch in der Vorjahresperiode, wie die BCGE am Dienstag mitteilte. Unter dem Strich resultierte ein um 49% angestiegener Halbjahresgewinn von 116,9 Mio. Fr.

Anpassung an Zinsregime

Die Bank konnte im Halbjahr ein deutliches Ertragswachstum erzielen: Insgesamt kletterte der Geschäftsertrag um knapp 26% auf 290,6 Mrd. Fr. Treiber für den Anstieg war das Zinsengeschäft, wo die Bank das Nettoergebnis um 41% auf 187,0 Mio. steigerte.



Weiterhin seien aber die Ertragsquellen gut diversifiziert, schreibt die Kantonalbank in ihrer Mitteilung. Allerdings entwickelte sich das Kommissions- und Dienstleistungsergebnis (-2,5% auf 67,3 Mio. Fr.) leicht rückläufig und auch das Handelsergebnis (-7% auf 17,8 Mio.) blieb hinter dem Vorjahr zurück.



Der Geschäftsaufwand stieg mit einem Plus von 9,8% auf 141,6 Mio. Fr. weniger stark an als der Ertrag. Die BCGE habe in neue Kompetenzen und Technologien investiert, um künftiges Wachstum zu ermöglichen, so das Staatsinstitut. Insgesamt schuf die Bankengruppe 13 neue Stellen und beschäftigt damit derzeit 887 Personen.

Hypotheken-Wachstum

Die Bank konnte in den ersten sechs Monaten ihre Ausleihungen weiter erhöhen: Die Hypothekar- und Kundenforderungen stiegen um 1,5% auf 18,8 Mrd. Fr., wobei die Hypothekarforderungen mit einem Plus von 2% wuchsen.



Die von der Bank verwalteten Vermögen nahmen derweil um 4,6% auf 34,9 Mrd. zu. Dabei konnte die Bank sowohl im Geschäft mit Privatkunden wie auch mit der institutionellen Kundschaft deutlich wachsen.



In Anbetracht der guten Geschäftsentwicklung rechnet die Genfer Kantonalbank auch für das laufende Jahr mit einem Anstieg der Rentabilität. Sie rechnet dabei mit einem weiteren «moderaten Zinsanstieg» und geht davon aus, dass sich die Wirtschaft weiter als widerstandsfähig erweisen wird. Die Kreditvergabe, insbesondere im Immobilienbereich, werde weiterhin «massvoll» erfolgen, versichert sie.

AWP

