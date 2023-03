Der Chart des Tages – Befürchtung einer Kreditklemme Wesentlich straffere Kreditvergabekonditionen lasten auf dem Konjunkturausblick. Susanne Toren

Quelle: Dekabank

Mit der jüngsten Bankenkrise gingen noch einmal spürbar verschärfte Kreditvergabekonditionen bei den Geschäftsbanken einher. Wie der Chart zeigt, sind diese Kreditstandards allerdings bei weitem noch nicht so straff wie zu Beginn der Pandemie, geschweige denn in der Finanzmarktkrise. Grundsätzlich ist aber auch schon die derzeitige Restriktion bei der Kreditvergabe Gift für die Konjunktur, würgt es doch den Motor des Wirtschaftswachstums ab, wenn die Kreditvergabe der Banken an Unternehmen und Privathaushalte stockt.

Bereits seit Herbst 2022 hatten sich die Vergabestandards der Banken für Firmenkundenkredite verschärft aufgrund der schwierigen konjunkturellen Situation in einzelnen Branchen. Das betraf vor allem kleinere Gesellschaften, weniger die grossen. Verschärft wurden die Kreditvergabestandards ebenso für private Haushalte. Gleichzeitig ging aber auch deren Kreditnachfrage deutlich zurück infolge der gestiegenen Refinanzierungskosten im Verlauf der Leitzinserhöhungen.





Susanne Toren ist promovierte Ökonomin, Dozentin und langjährige Bankerin. Sie schreibt vorzugsweise über Anlagestrategien, Finanzmärkte und aktuelle volkswirtschaftliche Themen. Mehr Infos

