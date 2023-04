Übernahme von Credit Suisse – Behörde erteilt UBS Genehmigung für den Kauf von US-Töchtern von CS In den USA hat man den Kauf der US-Tochtergesellschaften von Credit Suisse durch UBS abgesegnet. Unterdessen sind in der Schweiz zwei Klagen von Obligationären von Credit Suisse gegen den Bund eingegangen.

Die Umsetzung der Übernahme von CS durch UBS schreitet voran. Bild: Michael Buholzer/Keystone

Die Übernahme der CS durch die UBS hat eine Hürde genommen. Das Federal Reserve Board der US-Notenbank Fed hat dem Kauf der US-Tochtergesellschaften der Credit Suisse durch die UBS ihren Segen erteilt. Das teilte die US-Behörde am Freitagabend mit.

Der Antrag sei im Zusammenhang mit der Übernahme der Credit Suisse Group durch die UBS eingereicht worden, hiess es im Communiqué. Dabei habe die UBS sich verpflichtet, einen Umsetzungsplan für die Zusammenführung des US-Geschäfts und der Aktivitäten von UBS und Credit Suisse vorzulegen, der vierteljährlich aktualisiert werden solle.

Der Umsetzungsplan werde sich mit den Verpflichtungen der UBS befassen, die strengeren aufsichtsrechtlichen Standards einzuhalten, einschliesslich der Liquiditätsstandards, hiess es in der Meldung.

Übernahme auch Thema bei IWF

Die Übernahme der Credit Suisse durch die UBS erhielt zuvor auch an der Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank laut Bundesrätin Karin Keller-Sutter grosse Aufmerksamkeit.

«In den Gesprächen, die wir geführt haben, wurde international anerkannt, dass die getroffene Lösung mit der Übernahme durch die UBS eine internationale Finanzkrise verhindert hat», hatte Keller-Sutter am Freitagnachmittag vor Medienvertretern in Washington gesagt.

Auch Zentralbankgouverneure hätten sich einerseits erleichtert, andererseits auch beeindruckt gezeigt, dass die Schweiz in so kurzer Zeit die Lage stabilisieren konnte, sagte der Präsident der Schweizerischen Nationalbank (SNB), Thomas Jordan. «Wir konnten grossen Schaden von der Schweiz abwenden. Aber auch international war es wichtig, dass die Schweiz nicht der erste Dominostein einer Systemkrise wurde.»

Zwei Klagen von Obligationären der CS gegen Bund eingegangen

In den vergangenen Wochen sind beim Eidgenössischen Finanzdepartement (EFD) zwei Klagen von Obligationären im Zusammenhang mit der Credit Suisse (CS) eingegangen.



Dabei handelte es sich um zwei sogenannte Staatshaftungsbegehren, wie eine EFD-Sprecherin auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Sonntag mitteilte. Zum Inhalt dieser laufenden Verfahren könne das EFD keine Auskunft geben, hiess es weiter. Die «SonntagsZeitung» hatte zuerst darüber berichtet.



Andere Klagen, Anzeigen oder rechtliche Beschwerden an das EFD seien dem Departement zudem nicht bekannt. Der Bund wisse aber, dass Investoren Klagen im Zusammenhang mit der CS-Übernahme durch die UBS prüfen würden, so das EFD. Der Bund habe die entsprechenden vorbereitenden Massnahmen getroffen. Unabhängig davon, ob Prozesse laufen, werde sich das EFD zu Einschätzungen und Massnahmen öffentlich nicht äussern, hiess es weiter.



Gewisse CS-Obligationen waren wegen der durch den Bundesrat bewilligten CS-Übernahme durch die UBS von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (Finma) für wertlos erklärt worden. Dabei handelte es sich um sogenannte Additional-Tier-1-Anleihen (AT1) im Wert von rund 16 Mrd. Fr. Die Anleihenbesitzer forderten, dass der Bund für diese Verluste haftet.

AWP

