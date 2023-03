Kaffee mit Ralph Schelling – «Bei den Pfadis war mein Name Moulinex» Auf Wunsch bereitet der Schweizer Starkoch Ralph Schelling seine Menüs direkt vor Ort in den Küchen seiner Kundschaft zu. Ein Gaumenvergnügen, das sich nicht alle leisten können. Christian Terzic

Wo trifft man sich mit einem Spitzenkoch üblicherweise zum Gespräch? In seinem Gourmetrestaurant, wäre eine naheliegende Antwort. Nur bei Ralph Schelling ist das schlecht möglich. Er ist zwar einer der besten Köche des Landes, und doch steht er in keiner Küche fix am Herd. Der gebürtige Ostschweizer arbeitet als Private Chef – auf gut Deutsch als Privatkoch. Zu Schellings Klientel zählen Vermögende jeglicher Couleur und auch etliche Unternehmen, darunter grosse Luxusgüterhersteller, die ihn für Caterings anheuern.

Das Treffen findet im Monocle Café im Zürcher Seefeld statt. Für das dazugehörige internationale Magazin steuert Schelling regelmässig Kochkolumnen und Rezepte bei. Sein Berufsleben als Koch begann er einige Kilometer weiter die Goldküste entlang in Küsnacht. Um eine Stelle im ­damaligen Michelin-Sterne-prämierten Restaurant «Petermann’s Kunststuben» zu ergattern, legte er als Jugendlicher den ganzen Weg von Flawil in St. Gallen mit dem Töffli zurück, leistete sich dort vom eigenen Ersparten ein Essen und bekam schliesslich tatsächlich eine Anstellung. «Interesse am Kochen hatte ich schon seit eh und je. Bei den Pfadfindern habe ich Moulinex geheissen, so wie die Küchenmaschine. Man nannte mich so, weil ich immer in der Küche stand», erinnert sich Schelling.

Nach der Lehre hat er in diversen Spitzenrestaurants gearbeitet, wie Ferràn Adrias «El Bulli», Heston Blumenthals «Fat Duck» oder Seiji Yamamotos «Ryugin». Dort sammelte er wertvolle Erfahrungen, die ihm neue Horizonte eröffneten. «Das Essen, das mir am besten gefällt, ist eher weg vom herkömmlichen, schulisch-technischen Kochen. Denn genau das macht es auch andersartig und zu etwas Besonderem.» Statt eine klassische Karriere in einem Restaurant anzustreben, hat Schelling sich selbständig gemacht, was in erster Linie an seinem damaligen Küchenchef lag. «Wir waren wie Katz und Maus – wobei ich die Maus war. In so einer Situation ist es am schlausten, wenn man geht.» Der Entscheidung war aber auch eine Prise jugendlicher Leichtsinn beigemischt. Zwar hatte er bereits damals als Gesicht der Zeitschrift «Saisonküche» einen ­gewissen Bekanntheitsgrad. Doch mit seinen Jobs kam insgesamt nicht genug Geld zusammen, um davon leben zu können. Die Wende hat ein Auftrag für ein privates Gala-Event gebracht, den er mit etwas Glück ergattert hatte. Die Gäste waren von seinen Kochkünsten so an­getan, dass er anschliessend via Mund-zu-Mund-Propaganda fleissig ­weiterempfohlen und gebucht wurde. Ab dann ging es rund – rund um den Globus: «Plötzlich kochte ich in Malibu, hatte Engagements in Aspen und im Sommer auf Korsika.»

Zu Schellings Kunden gehören nicht nur Superreiche. «Es gibt auch Leute, die buchen mich für einen Geburtstag oder für ein Abendessen mit einem Dutzend Gästen.» Wer ihn jedoch für eine Woche einfliegen lässt, um ihn exklusiv für sich kochen zu lassen, zählt oft zur Kategorie Milliardäre, wie man nach intensivem Nachfragen aus Schelling herausbekommt. Namen nennt er aus Diskretionsgründen keine. «Ich vergleiche das immer so: Man kann Business oder First Class fliegen – aber auch ­Privatjet. Das macht sicher einen Unterschied. Ob man es aber wirklich braucht, muss jeder für sich selbst wissen.» Der schillernde Lifestyle und die Statussymbole des Jet Set beeindrucken ihn persönlich wenig. «Luxus ist für mich, mit netten Menschen umgeben zu sein. Gutes Essen, gute Produkte und vor allem gute Qualität. Ich bin ein grosser Japan-Fan – das Reduzierte, das Einfache ist das Beste.»

Inzwischen arbeitet Schelling vorwiegend von seiner Basis Zürich oder seinem Atelier in Cham aus und widmet sich vor allem Events und Caterings oder entwickelt Gastrokonzepte, wie das für Calabash Hideaway auf der Privatinsel Jumby Bay, Antigua. Ansonsten reist er auch gerne privat, um sich kulinarisch neu inspirieren zu lassen und neue, besondere ­Produkte aufzuspüren. Wie beispielsweise auf das Olivengut Fontclara in Katalonien, das einem Schweizer Unternehmer gehört. Dort wird das Öl unter Vakuum verarbeitet, um den unverfälschten Geschmack zu erhalten. Zu seinen Signatur Dishes bzw. Spezialitäten gehören neben neu interpretierten klassischen Gerichten unter anderem eine Faux Gras mit weissen Trüffeln und Cognac oder eine Raw-Vegan-Lasagne. Letztere kommt selbst in ihrem Ursprungsland Italien sehr gut an: «Ich habe Lasagne bei einem Abendessen auf Capri serviert. Unter den Gästen war eine Nonna, die Tränen in den Augen hatte, weil sie ihr so gut geschmeckt hat.»

Wie wohl die meisten Köche träumte auch Schelling am Anfang seiner Laufbahn von einem eigenen Restaurant. Es ist bekanntlich anders gekommen. Die mit der Selbständigkeit verbundene Freiheit schätzt er sehr. Und auch, dass er sich auf die zahlreichen unterschiedlichen Auftraggeber und ihre Bedürfnisse jeweils neu einstellen muss und so seiner Kreativität freien Lauf lassen kann. Doch für die Zukunft schliesst er nichts kategorisch aus. «Momentan hätte ich gar keine Zeit dafür. Aber grundsätzlich würde mich ein eigenes Restaurant schon reizen. Vor allem, weil ich es schade finde, dass man als normaler Mensch selten in den Genuss meines Essens kommt. Aber man darf auch nicht vergessen, es gibt schon wahnsinnig viel Gutes da draussen, und die Welt wartet nicht unbedingt auf noch einmal etwas Neues.»

