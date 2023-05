Abgänge in der Geschäftsleitung – Bei Intershop kommt es zu weiteren Wechseln im Management Bei der Immobiliengesellschaft kommt es zu mehreren Rücktritten in der Geschäftsleitung. Finanzchef Thomas Kaul und der Leiter des Portfoliomanagements, Andreas Wirz, werden das Unternehmen im ersten Halbjahr 2024 auf eigenen Wunsch verlassen.

Intershop-Sitz in Zürich. Bild: Alessandro Della Bella/Keystone

Beim Immobilienkonzern Intershop gibt es weitere Wechsel auf der Führungsetage. Nach dem im Dezember bekanntgegebenen Rücktritt des langjährigen Firmenlenkers Cyrill Schneuwly tritt im ersten Semester 2024 nun auch der Finanzchef Thomas Kaul zurück.

Er trete nach elf Jahren auf eigenen Wunsch zurück, teilte Intershop am Freitag mit. Neben CFO Kaul verlässt auch Andreas Wirz, Leiter Portfolio-Management, im ersten Semester 2024 die Gruppe. Beide wollen nach langjähriger Tätigkeit bei Intershop eine neue berufliche Herausforderung annehmen. Zudem tritt Christian Baldinger, Leiter Bau und Entwicklung, nach fast 20 Jahren per Ende März 2024 vorzeitig in den Ruhestand.

Im Dezember hatte der bisherige CEO Cyrill Schneuwly per 1. Oktober 2023 seinen Rücktritt bekanntgegeben. Er wird wie bereits bekannt von Simon Haus abgelöst.

Die Evaluation der Nachfolgen werde vom Verwaltungsrat zusammen mit dem designierten CEO Haus zeitnah gestartet, heisst es weiter.

AWP

Fehler gefunden?Jetzt melden.