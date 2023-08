Bild: ZVG/Montana Aerospace

Ersteinschätzung von Rainer Weihofen um 7.40 Uhr

Das Muster wiederholt sich von Quartal zu Quartal. Während der Umsatz der Industriegruppe steigt und steigt und auch der Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Steuern samt zugehöriger Marge zulegt, bleibt unter dem Strich ein Minus. So auch im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres. Auf Stufe Ebit bleibt anders als in der Vorjahresperiode immerhin ein kleines Plus.