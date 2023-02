Analyse zur Reorganisation – Bei ObsEva muss fast die ganze Führung gehen Das Biotech-Unternehmen schrumpft und wagt einen zweiten Anlauf mit einem gescheiterten Wirkstoff. Gründer Ernest Loumaye übernimmt wieder das Zepter. Rupen Boyadjian

In-Vitro-Befruchtung, hier als Visualisierung, kommt immer häufiger zum Einsatz. Bild: Xia Yuan/Getty Images

Die Suche nach einem neuen CEO sei eingeleitet worden. Er würde vom Unternehmenssitz in Genf aus operieren. Dort will ObsEva ihre Aktivitäten konzentrieren, die US-Organisation wird weitgehend aufgelöst. Die Dekotierung am Nasdaq wurde beantragt, an der SIX will das Unternehmen aber bleiben.