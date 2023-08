Interview mit Value-Investoren Georg von Wyss und Pascal Prüss – «Bei Swatch Group lässt sich die tiefe Bewertung nicht erklären» Georg von Wyss und Pascal Prüss, Portfoliomanager von BWM Value Investing, über unterbewertete Titel in der Schweiz und Europa. Marc Forster

Georg von Wyss, Partner und Portfoliomanager (l.) und Pascal Prüss, Analyst und stellvertretender Portfoliomanager bei BWM Value Investing. Bild: ZVG

Für Value-Investoren hat sich das Umfeld seit Anfang 2022 verändert. Die Anlagegesellschaft BWM Value Investing investiert seit langem konsequent in unterbewertete Aktien in der Schweiz, Europa und den USA. Aktuell ist BWM über zwei Fonds in 30 Aktien investiert. Die Portfoliomanager Georg von Wyss und Pascal Prüss sind zuversichtlich, dass sich die Märkte stärker zugunsten von Value-Investoren entwickeln werden.