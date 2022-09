Hohe Verschuldung – Welche Schweizer Unternehmen in Gefahr sind Steigende Zinsen schränken die strategische Flexibilität hoch verschuldeter Unternehmen ein. Gleichzeitig profitieren die Musterschüler. Ivo Ruch

Der Flughafen Zürich ist eines der Unternehmen, das eine hohe Verschuldung managen muss. Bild: Christian Merz/Keystone

Die Schweizer Unternehmen sind gesund. Ihr durchschnittlicher finanzieller Zustand hat sich in den letzten Jahren gar verbessert – trotz Pandemie und Krieg in der Ukraine. Gleichzeitig nimmt mit den steigenden Zinsen der Druck auf Firmen zu, die schwache Bilanzen haben, sei es in Form hoher Verschuldung oder einer dünnen Eigenkapitaldecke.