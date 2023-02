Jahreszahlen 2022 – BEKB verdient etwas mehr Die Berner Kantonalbank kann 2022 den Geschäftsertrag steigern. Jedoch haben auch die Kosten zugenommen.

Die BEKB sieht sich im nach wie vor mit Unsicherheiten behafteten Marktumfeld gut aufgestellt. Bild: ZVG/BEKB

Die Berner Kantonalbank (BEKB) hat im vergangenen Jahr mehr Hypotheken vergeben und auch den Gewinn leicht gesteigert. Den Aktionärinnen und Aktionären schlägt der Verwaltungsrat die nächste Dividendenerhöhung vor.



Im Jahr 2022 stieg der Geschäftsertrag der BEKB um 4,8% auf 485,7 Mio. Fr., wie die Bank am Donnerstag mitteilte. Zugleich nahm auch der Geschäftsaufwand aufgrund höherer Kosten für die Marktbearbeitung und die IT mit 6,8% auf 254,9 Mio. Fr. zu. Gekostet habe auch die Gründung der Tochtergesellschaft Aity.



Insgesamt sank der Geschäftserfolg der BEKB um 4,6% auf 170,4 Mio. Fr., wobei der rein operative Erfolg laut den Angaben um 12% gestiegen ist. Der Reingewinn legte indes um 3,0% auf 159,6 Mio .Fr. zu.

Erneute Dividendenerhöhung

Der Gewinnzuwachs und die mit einer Gesamtkapitalquote (Basel III) von 19,4% solide Kapitalausstattung veranlasst den Verwaltungsrat dazu, an der kommenden Generalversammlung eine um 40 Rappen auf 9,60 Fr. je Titel höhere Dividende vorzuschlagen. Mit einem Anteil von gut 51% profitiert auch der Kanton Bern davon.



Damit beläuft sich die Dividendenrendite auf im Vergleich zum Vorjahr etwas höhere 4,3% und die Ausschüttungsquote kommt bei 56%zu liegen. Die BEKB hat sich zum Ziel gesetzt, jeweils zwischen 50 und 70% des Gewinns auszuschütten.



Hypothekargeschäft wächst

Im operativen Geschäft wusste die BEKB im Umfeld steigender Zinsen im zentralen Zinsgeschäft zu Überzeugen. Der Zinserfolg rückte netto um 3,8% auf 315,4 Mio. Fr. vor. Ein Treiber dazu war das Wachstum im Hypothekargeschäft, wo das Volumen um 4,9% auf 26,0 Mrd. Fr. kräftig zunahm.



Beim Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft ging der Erfolg hingegen auf 108,9 Mio. Fr. zurück (-3,0%). Und in dem im vergleichsweise kleinen Handelsgeschäft kletterte er um 50% auf 37,5 Mio. Fr.

Solides Ergebnis im 2023 erwartet

Die BEKB sieht sich im nach wie vor mit Unsicherheiten behafteten Marktumfeld gut aufgestellt und will im laufenden Jahr mit dem Ergebnis mindestens das Niveau aus dem vergangenen Jahr erreichen, wie es im Ausblick heisst. Zuversichtlich stimme unter anderem auch die erwartete Normalisierung der Zinssituation.



Bereits im Herbst hatte die BEKB im Zuge der Zinswende ihre Zinsen ein erstes Mal angepasst. Vor allem im ersten Halbjahr seien auch von der Schweizerischen Nationalbank (SNB) weitere Zinserhöhungen zu erwarten. Für mögliche weitere Zinsanpassungen beobachte die BEKB die Marktentwicklungen genau, hiess es.



Wie schon in den Vorjahren will die BEKB im laufenden Jahr den Schwerpunkt weiter auf die Kundenbetreuung und das Kostenmanagement legen. Damit setzt die Bank den mit der Strategie 2025 eingeschlagenen Weg fort. Für das Gesamtjahr 2023 rechnet das Geldhaus mit einem Ergebnis im Rahmen des letztjährigen.



Die komplette Historie zur BEKB finden Sie hier.»

AWP

Fehler gefunden?Jetzt melden.