Die Analyse – Belimo ist in einer ausgezeichneten Position Der Klimaspezialist profitiert von der Gebäudeautomatisierung, der Energiewende und dem Wunsch nach guter Luft. Rainer Weihofen

1 / 4 Belimo wächst seit Jahren stetig, im Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre jeweils 8,8% in Landeswährungen. Eine der wenigen Ausnahmen war 2020, als die Coronapandemie die Bauaktivitäten an vielen ­Orten lähmte. Künftiges Wachstum speist sich aus der Gebäudeautomatisierung, der Energiewende und dem Wunsch nach gesunder Raumluft. Das Unternehmen zeichnet sich durch eine ausgesprochen hohe operative Effizienz aus. Die Ebitda-Marge liegt seit 2016 über 20% und erreichte im vergangenen Geschäftsjahr 23,3%.

Belimo fällt auf, und das gleich in mehrfacher Hinsicht. Zum Beispiel in den Heiz- und Lüftungszentralen von Krankenhäusern, Universitäten, Hotels oder Datencentern. Zwischen den meist in Edelstahloptik gehaltenen Rohren, Ausgleichsbehältern, Pumpen und Ventilen beleben kleine Boxen in knalligem Orange das weitgehend ein­farbige Bild. Diese Boxen sind die Produkte des Gebäudetechnikers aus Hinwil, die er Feldgeräte nennt: Klappen­antriebe, Regelventile, Sensoren und ­Zähler zur Regelung von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen.