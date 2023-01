Angaben zum Gewinn macht Belimo nicht. Bild: Walter Bieri/Keystone

Ersteinschätzung von Rainer Weihofen um 7.30 Uhr

Der Spezialist für das Raumklima zeigt sich von den Krisen der Weltwirtschaft unbeeindruckt. Im vergangenen Jahr konnte er seinen Umsatz in Landeswährungen fast 12% steigern und damit die eigene Prognose deutlich übertreffen. Mitte des Jahres war er davon ausgegangen, ein Umsatzwachstum im Rahmen des Fünfjahresdurchschnitts erreichen zu können, was mit 8,8% auch nicht zu verachten gewesen wäre. Die Wachstumstreiber sind offensichtlich intakt: steigende Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden, der wachsende Anspruch an die Qualität der Raumluft, neue Produkte und die geografische Expansion. Hinzu kommt ein exzellentes Lieferkettenmanagement, das auf enge und langfristige Beziehungen zu ausgewählten Lieferanten setzt. Daher war Belimo 2022 jederzeit lieferfähig und konnte mit der hohen Nachfrage Schritt halten. Diese Lieferfähigkeit wird auch bei der Erhöhung von Verkaufspreisen geholfen haben. Das Unternehmen aus Hinwil hat einmal mehr seine besonderen Fähigkeiten bewiesen.



Eine Analyse der Umsatzzahlen folgt gegen 16 Uhr.