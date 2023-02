Klage gegen Ölriesen – Beschwerde gegen Shell wegen möglicher Irreführung der Aktionäre Die Aktivistenorganisation Global Witness erhebt bei der Securities and Exchange Commission (SEC) Vorwürfe. Shell stelle ihr finanzielles Engagement für erneuerbare Energien durch Aufblähung falsch dar.

Der britische Konzern hat erklärt, er sei zuversichtlich, dass seine Finanzangaben allen Anforderungen der SEC entsprechen. Bild: Leonardo Munoz/VIEWpress/Getty Images

Die Aktivisten-Organisation Global Witness wirft dem Ölriesen Shell Irreführung der Aktionäre bezüglich seiner Investitionen in Erneuerbare Energien vor und erhob deshalb Beschwerde vor der US-Wertpapieraufsicht. In der Beschwerde bei der Securities and Exchange Commission (SEC) erklärte Global Witness am Mittwoch, es sei zu befürchten, dass Shell sein finanzielles Engagement für erneuerbare Energien durch Aufblähung falsch darstelle.

Global Witness gab mit Verweis auf eigene Berechnungen an, Shell habe nur 1,5% beziehungsweise 288 Mio. $ seiner Gesamtausgaben von 20 Mrd. $ für erneuerbare Energien wie Wind und Sonne ausgegeben. Shell wies die Anschuldigungen zurück. Der britische Konzern erklärte, er sei zuversichtlich, dass seine Finanzangaben allen Anforderungen der SEC entsprechen.

Shell hatte im Februar 2021 angekündigt, zwischen 2 und 3 Mrd. $ pro Jahr für erneuerbare Energien ausgeben zu wollen. Im Jahresbericht wurden 2,4 Mrd. € dafür bilanziert.

REUTERS

