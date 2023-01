Auszeichnung für Start-ups – Bewerbung für FinTech Awards offen Schweizer Jungunternehmen im Bereich Finanztechnologie können sich bis zum 10. März bewerben. Alexander Trentin

DeepJudge – ein Start-up, das künstliche Intelligenz zur Verarbeitung juristischer Dokumente entwickelt – hat vergangenes Jahr den Award als «Early Stage» erhalten. Im Bild das Managementteam. Bild: Markus Forte

Der wichtigste Wettbewerb für Fintech-Start-ups in der Schweiz geht in eine neue Runde. Unter http://www.swissfintechawards.ch/ können sich Jungunternehmen im Bereich Finanztechnologie, die einen Bezug zur Schweiz haben, für die Swiss FinTech Awards bewerben. Bewerbungsschluss ist am 10. März.

Die Awards werden in zwei Kategorien vergeben: «Early Stage» für junge Start-ups sowie «Growth» für Unternehmen, die schon länger am Markt aktiv sind. Zusätzlich wird der Preis für den «Fintech Influencer of the Year» verliehen. Die Preisverleihung findet am 13. Juni im Anschluss an die Fintech-Konferenz des FuW Forum statt.

Geschäftsmodelle, die unter Fintech fallen, sind beispielsweise der Kryptobereich, die Vermögensverwaltung (Wealthtech), der Zahlungsverkehr, die Regulierung (Regtech) oder Versicherungen (Insurtech).

Vergangenes Jahr hat in der Kategorie «Early Stage» das Start-up DeepJudge gewonnen – juristische Texte werden mithilfe künstlicher Intelligenz automatisch verarbeitet und durchsuchbar gemacht. In der Kategorie «Growth» hatte Stableton gewonnen. Das Unternehmen betreibt einen Marktplatz für alternative Anlagen.

Alexander Trentin hat als Redaktor im Märkteressort der «Finanz und Wirtschaft» die Interessen der Anleger im Blick: Wie baut man ein Portfolio? Welche Kryptowährungen sind ein Schwindel? Welche Investmentstorys sind zweifelhaft? Der studierte Ökonom arbeitete bei UBS und der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich. Mehr Infos @FreeAndOpenMind

