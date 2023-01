Der Leiter Multi Asset von Pictet Asset Management in Zürich präferiert die Emerging Markets – und nicht nur wegen der erwarteten Erholung in China.

Der Leiter Multi Asset von Pictet Asset Management in Zürich präferiert die Emerging Markets – und nicht nur wegen der erwarteten Erholung in China.

Herr Frangulidis, beginnen wir gleich mit der brennendsten Frage: Kann sich die jüngste Kursrally fortsetzen?

Wohl kaum, denn bei einer Baisse braucht es gewisse Voraussetzungen, damit die ­anschliessende Erholung nachhaltig sein kann – und zwar entweder vonseiten der US-Notenbank in Form eines Fed Pivot oder eines guten Wirtschafts- und damit Gewinnwachstums, was sich derzeit aber noch nicht abzeichnet. So rechnen wir mit dem Tiefpunkt im Konjunkturzyklus kurz nach Jahresmitte. Wir werden am Rand der Rezession sein, ähnlich wie 2001.