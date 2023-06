Der Chart des Tages – Bewertungskluft Value-Aktien werden gegenüber Wachstumstiteln mit einem rekordverdächtigen Abschlag gehandelt. Frank Heiniger

Quelle: UniCredit

Während Value-Titel – also niedrig bewertete Substanzaktien – in einem wirtschaftlichen Aufschwung den Gesamtmarkt meist übertreffen, fallen sie in der Endphase des Konjunkturzyklus oft zurück. In den vergangenen Monaten haben sie denn auch negativ auf die Eintrübung der globalen Wirtschaftsaussichten reagiert: Während der europäische MSCI-Growth-Index (Wachstumsaktien) seit Jahresbeginn rund 12% zugelegt hat, ist sein Value-Pendant im selben Zeitraum um bloss 4% gestiegen.

Die unterschiedliche Kursentwicklung hat den Bewertungsabschlag der Value- zu den Growth-Valoren neuerlich erhöht. Gemessen am vorwärtsgerichteten Kurs-Gewinn-Verhältnis ist der Abschlag im europäischen Markt auf beinahe 60% gestiegen (rote Kurve), im US-Markt auf fast 50% (graue Kurve) – und hat sich damit weiter vom langjährigen Mittel entfernt. Gemäss einer Studie des Bostoner Vermögensverwalters GMO betrug der Bewertungsabschlag von Substanzaktien über die vergangenen vierzig Jahre durchschnittlich 24%.

Dem grossen Abschlag zum Trotz: Laut den Analysten von UniCredit dürften Value-Titel relativ zu den Wachstumswerten erst dann wieder zulegen, wenn sich – insbesondere im verarbeitenden Gewerbe – die Konjunkturindikatoren erholen.

