Neue Serie: Smart Money – Bezahlen im Ausland – gewusst, wie Was es zu beachten gilt, damit Sie während Ihrer Ferien im Ausland nicht von unangenehmen Gebühren überrascht werden. Mara Bernath

Neue FuW-Serie Infos einblenden Die FuW-Serie «Smart Money» ist für alle, die sich für Geld interessieren – und somit für jeden und jede. Sie zeigt, wie Sparer klug in Aktien investieren, ob Gold oder Bitcoin smart sind, wie sich die Altersrente früh aufbessern lässt und was es braucht, um ein Eigenheim zu finanzieren.

Dem Alltagsstress entfliehen und in neue Welten eintauchen – das sind Ferien in der Ferne. Damit das gelingt, ist ein gewisser Grad an Vor­bereitung nötig. Informieren Sie sich vor Ihrer Abreise, wie an Ihrer Destination bezahlt wird. So kommt man in vielen skandinavischen Ländern sowie in China mit Bargeld nicht weit, während man in an­deren Ländern zwingend ein paar Scheine in lokaler Währung dabeihaben sollte. ­«Finanz und Wirtschaft» zeigt Ihnen, was beim Bezahlen im Ausland unabhängig von der Destination gilt.