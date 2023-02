State of the Union – Biden: «Niemand will mehr mit Xi Jinping tauschen» In seiner Rede zur Lage der Nation fordert der US-Präsident höhere Steuern für Reiche und Konzerne, appelliert an die Republikaner und signalisiert weitere Härte gegenüber China. Valentin Ade , New York

US-Präsident Joe Biden will die Steuer auf Aktienrückkäufe vervierfachen. Es wird wohl bei der reinen Forderung bleiben. Bild: Jim Lo Scalzo/Pool via AP

US-Präsident Joe Biden fordert höhere Steuern für Milliardäre und Grosskonzerne. «Sie müssen ihren gerechten Anteil zahlen», sagte er in der Nacht auf Mittwoch anlässlich seiner Rede zur Lage der Nation (State of the Union) vor dem US-Parlament (Kongress) in Washington.