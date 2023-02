Wechsel an der Spitze – Biden nominiert Ajay Banga als Weltbank-Chef Laut dem US-Präsident sei der Ex-Mastercard-CEO wie kein anderer in der Lage, die Organisation in diesem kritischen Moment der Geschichte zu führen.

Ajay Banga ist derzeit Vize-Vorsitzender der Beteiligungsgesellschaft General Atlantic. Bild: Ting Shen/Bloomberg

US-Präsident Joe Biden hat den ehemaligen Mastercard-CEO Ajay Banga zum neuen Chef der Weltbank nominiert. Der US-Bürger indischer Abstammung sei wie kein anderer in der Lage, die Organisation in diesem kritischen Moment der Geschichte zu führen, hiess es am Donnerstag in einer Erklärung. «Er hat mehr als drei Jahrzehnte damit verbracht, erfolgreiche, globale Unternehmen aufzubauen und zu leiten, die Arbeitsplätze schaffen und Investitionen in Entwicklungsländer bringen.» Banga ist derzeit Vize-Vorsitzender der Beteiligungsgesellschaft General Atlantic. Zudem arbeitet er als Co-Vorsitzender von Partnership for Central America eng mit US-Vize-Präsidentin Kamala Harris zusammen. Die Organisation koordiniert etwa private und öffentliche Investitionen im Norden Zentralamerikas.

Banga leitete zwölf Jahre den Kreditkarten-Riesen Mastercard, bevor er im Dezember 2021 zurücktrat. Er hat durch die Nominierung nun die mit Abstand besten Chancen, den Weltbank-Posten zu erhalten. Zwar können Mitgliedstaaten noch bis zum 29. März andere Bewerber für die Nachfolge von David Malpass vorschlagen. Die USA stellen jedoch traditionell den Weltbank-Chef. Malpass hat seinen Rücktritt für Ende Juni erklärt, deutlich vor dem Ende seiner Amtszeit im April 2014. Er war vom früheren US-Präsidenten Donald Trump ernannt worden. Der ehemalige Staatssekretär im US-Finanzministerium gilt als Skeptiker multilateraler Institutionen.

Bangas Nominierung zum Weltbank-Chef ist eine Absage an Forderungen, die Organisation zum ersten Mal in ihrer 77-jährigen Geschichte von einer Frau führen zulassen. Dies verlangte zuletzt auch Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Reuters. Diskutiert worden war als Kandidatin etwa Ngozi Okonjo-Iweala, die derzeitige Leiterin der Welthandelsorganisation (WTO). Sie war früher Weltbankmitarbeiterin und besitzt sowohl die US- als auch die nigerianische Staatsbürgerschaft.

Die Weltbank sieht sich mit Reformforderungen konfrontiert, die auch Thema beim G20-Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs in Bangalore sein dürten. Ziel soll es dabei sein, mehr Mittel gegen den Klimawandel, die Corona-Pandemie sowie weitere globale Herausforderungen zu mobilisieren. «Die Weltbank muss zum Vorreiter bei der Bekämpfung von Armut und globalen Krisen wie Klimawandel, Biodiversitätsverlust und Pandemien werden», erklärte auch Schulze zuletzt. Laut Satzung ist die Aufgabe der Weltbank gegenwärtig insbesondere die Armutsbekämpfung.

REUTERS

