Die USA vor der Wahl – «Biden wird kaum nochmals antreten» Bill de Blasio, Ex-Bürgermeister von New York City, spricht im FuW-Interview über die Fehler der Demokratischen Partei und wie ihre Zukunft aussehen kann. Valentin Ade aus New York

Bill de Blasio während seiner Zeit als Bürgermeister von New York City. Die Covid-Pandemie bezeichnet er als grösste Herausforderung seiner Amtszeit. Bild: Angus Mordant/Bloomberg

Wir treffen Bill de Blasio in Park Slope, im New Yorker Stadtteil Brooklyn. Hier wohnt er seit dreissig Jahren, unterbrochen durch acht Jahre in Manhattan, wo dem New Yorker Bürgermeister während der Amtszeit ein Anwesen zur Verfügung steht. Der Zwei-Meter-Mann, der einige Wahlkämpfe als Kandidat der Demokratischen Partei bestritten hat, macht sich Sorgen, wenn er an die Kongresswahl denkt.