Einige Polen fühlten sich gekränkt, als sie erfuhren, dass US-Präsident Joe Biden vor seinem Auftritt in Warschau einen Zwischenstopp in Kiew eingelegt hatte, und vermuteten, dass seine geplante Reise nach Polen nur ein Vorwand für seinen Überraschungsbesuch in der Ukraine war. Solche Gefühle sind unangebracht. Wenn überhaupt, sollten die Polen es begrüssen, mit der Ukraine zusammengebracht zu werden.

Die Ukrainer führen einen Krieg ums Überleben und um die Demokratie, und die Polen sollten den innenpolitischen Populismus, der unsere eigenen demokratischen Institutionen beschädigt hat, satthaben. Wir und unsere ukrainischen Nachbarn sollten uns darauf freuen, dass diese Kämpfe enden und einer besseren Zukunft Platz machen – einer Zukunft, die auch Belarus einschliessen könnte, wie Biden in seiner Warschauer Rede erwähnte.

Biden lobte auch die Republik Moldova, die einen unverhältnismässig hohen Anteil an ukrainischen Flüchtlingen aufgenommen und gleichzeitig mit russischen Soldaten zu kämpfen hat, die Teile ihres Territoriums besetzen. Trotz ihrer Probleme hat Moldova die gleichen demokratischen und europäischen Bestrebungen wie die Ukraine. Generell sind die Schicksale der osteuropäischen Länder miteinander verwoben: Die Ukraine wird nur dann wirklich sicher sein, wenn Belarus frei ist, Polen demokratisch ist und Moldova unabhängig bleibt.

Trotz Polens Populismus

Die Tatsache, dass Biden nicht zur Münchner Sicherheitskonferenz, sondern nach Kiew und Warschau reiste, hat in Europa, besonders in Deutschland, einen tiefen Eindruck hinterlassen. Es zeigt, dass sich der Schwerpunkt Europas nach Osten verlagert hat. Die Polen sitzen zunehmend auf dem strategischen Fahrersitz – zumindest so lange, wie ein Krieg im Gange ist.

«Da die Ukraine und der Kreml Friedensverhandlungen ablehnen, scheinen die Amerikaner zu dem Schluss gekommen zu sein, dass die Ukraine mit den Mitteln ausgestattet werden muss, um ihr gesamtes Gebiet zurückzuerobern.»

Aber man stelle sich einmal vor, wo Polen heute stünde, wenn es eine normale Regierung hätte und nicht eine populistische, illiberale. Polens Einfluss in Brüssel, Berlin, Paris und anderen europäischen Hauptstädten wäre noch grösser, und Polen wäre dadurch stärker – sowohl wirtschaftlich als auch militärisch.

Was die USA betrifft, so spielte der Populismus in Polen natürlich keine Rolle mehr, als Russland einen umfassenden Krieg in Europa begann. Bedenken über die Rechtsstaatlichkeit und andere grundsätzliche Fragen wurden im Interesse der Realpolitik beiseitegeschoben. Hinter den Kulissen machten US-Diplomaten deutlich, dass Biden mit jeder polnischen Regierung zusammenarbeiten würde, die sich weiterhin gegen den russischen Revanchismus engagiert – selbst wenn sie voller Gauner ist.

Putin verheisst Wirtschaftswunder

Es ist noch gar nicht so lange her, dass der polnische Präsident Andrzej Duda zögerte, Biden zu seinem Wahlsieg über Donald Trump zu gratulieren; jetzt kann Duda nicht aufhören, Biden zu loben. Es ist noch gar nicht so lange her, dass Polens Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) die Beziehungen zur Ukraine einfror und von ihr verlangte, sich für eine ganze Reihe vergangener Fehler zu entschuldigen (ganz abgesehen davon, dass Polen selbst genug hat, wofür es sich bei den Ukrainern entschuldigen müsste). Aber jetzt reissen sich PiS-Politiker ein Bein aus, um ihre Loyalität und Ergebenheit gegenüber der Ukraine zu verkünden.

Wir Polen sollten der Ukraine dafür danken, dass sie unser Image nach all dem Schaden, den die PiS angerichtet hat, rehabilitiert hat. Aber wird die Ukraine die Tatsache übersehen, dass Polens Konflikte mit der EU in Brüssel Zweifel an der Aufnahme weiterer osteuropäischer Länder in den Block geschürt haben?

Während die russischen Medien Bidens Kiewer Rede als fades Rezitieren der üblichen Plattitüden abtaten, reagierten die westlichen Medien auf Putins Rede zur «Lage der russischen Nation» in ähnlicher Weise. Dabei waren Putins Ausführungen eigentlich recht interessant, denn er versuchte, sich den Russen zu erklären und zu rechtfertigen, warum er den Krieg begonnen hatte. Er versprach ein Wirtschaftswunder und sogar sauberere Flüsse und kündigte an, dass der Staat umgerechnet zusätzlich 60 Mrd. $ für den Wohnungsbau bereitstellen werde, obwohl das Haushaltsdefizit nach Angaben der russischen Zentralbank das Jahresziel bereits übersteigt.

In Moskau Zweifel säen

Im Gegensatz zu Putin war Biden eher ein Faustkämpfer als ein Populist. Er war unbewaffnet und unbewacht vom US-Militär zehn Stunden lang mit dem Zug nach Kiew gereist – eine ermüdend lange Reise, die Russland nur hilflos aus der Ferne beobachten konnte. Doch in Warschau angekommen, drohte Biden Putin mit erhobener Faust. Russland werde nicht gewinnen, erklärte er, denn Amerika und seine Verbündeten stünden voll und ganz hinter der Ukraine.

Bidens Botschaft der Entschlossenheit wird nicht nur bei Putin, sondern auch bei dessen inneren Kreis von Kumpanen und Unterstützern einen entscheidenden Eindruck hinterlassen haben. Sie hatten sich an den Glauben geklammert, dass Russland den Krieg letztlich gewinnen könnte. Solange dieser Ausgang möglich war, war Putin in Sicherheit. Doch nach Bidens Rede werden viele russische Eliten neue Zweifel hegen.

Selbst Italien liefert Waffen

Auch die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, eine frühere «Putin-Versteherin», reiste kürzlich nach Kiew und sagte zu, der Regierung ein SAMP/T-MAMBA-Luftabwehrsystem sowie die Flugabwehrsysteme Spada und Skyguard zu liefern. Der republikanische Vorsitzende des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten des US-Repräsentantenhauses, Michael McCaul, erklärte vor Kurzem, er sehe «eine zunehmende Dynamik in Richtung der Lieferung von ATACMS-Raketen und F-16-Kampfjets in die Ukraine». Jedenfalls, fügte er hinzu, «können wir jetzt schon mit der Ausbildung der (ukrainischen) Piloten beginnen, damit sie bereit sind». Die Lieferung von Langstreckenraketen und Kampfflugzeugen würde den Verlauf des Konflikts verändern, nicht zuletzt dadurch, dass die Ukraine in die Lage versetzt würde, die russischen Streitkräfte auf der Krim anzugreifen.

Bidens Auftritte in Kiew und Warschau bedeuten einen Durchbruch. Da die Ukraine und der Kreml Friedensverhandlungen ablehnen, scheinen die Amerikaner zu dem Schluss gekommen zu sein, dass die Ukraine mit den Mitteln ausgestattet werden muss, um ihr gesamtes Gebiet zurückzuerobern. Und da Biden für 2024 einen Nato-Gipfel in den USA angekündigt hat, wäre jedes andere Szenario als eine Niederlage Russlands eine unerträgliche Blamage für ihn persönlich und für die USA. Amerika ist an einer Niederlage Putins ebenso interessiert wie die Ukraine – und wie Polen. Das war die Botschaft von Bidens historischer Reise.

