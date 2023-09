Big Apple Talk – Die Aktien für die Hurricane Season FuW berichtet aus New York. Heute: Höhere Temperaturen in den Ozeanen sorgen für heftigere Stürme, die die USA treffen. Die potenziell grösseren Schäden in der Zukunft dürften gewisse Unternehmen beflügeln. Valentin Ade , New York

Nachdem Hurrikan Idalia den Nordwesten Floridas verwüstet hat, haben die Aufräumarbeiten begonnen. Bild: Rebecca Blackwell/AP Photo via Keystone

Der Feiertag Labor Day am Montag markiert in den USA das Ende des Sommers. Für Kinder geht es zurück in die Schule, für viele Erwachsene zurück an den Arbeitsplatz. Und noch etwas gibt zu dieser Zeit meist mit Macht seine Rückkehr: die Hurricane Season. Die erreicht ihren Höhepunkt in Nordamerika gemeinhin im September, während sie sich Mitte August bereits aufbäumt. Heuer begann sie mit einer Rekordzahl von vier benannten Grossstürmen innerhalb von nur 48 Stunden. Ende August hatten sich bereits elf Hurrikane formiert.