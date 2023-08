Big Apple Talk – Wie Anleger vom US-Autostreik profitieren FuW berichtet aus New York. Heute: Die neue Gewerkschaftsbewegung in den USA schiesst sich auf die Fahrzeughersteller Ford, General Motors und Stellantis ein. Genau deswegen bieten die Aktien der Branche jetzt Chancen. Valentin Ade , New York

Shawn Fain (Mitte), Präsident der Gewerkschaft United Auto Workers (UAW), hat die grossen Autohersteller der USA mit nie dagewesenen Lohnforderungen konfrontiert und droht mit Streik seiner 150'000 Mitglieder, sollten die Konzerne nicht bis zum 14. September klein beigeben. Bild: Jeff Kowalsky/Bloomberg

Seit der Erholung des US-Arbeitsmarktes nach Covid wittern die Arbeiter Amerikas Morgenluft. In vielen Branchen ist Personal knapp, zugleich sollen gewaltige staatliche Ausgabenprogramme für eine Renaissance der US-Industrie sorgen und die Nachfrage nach Arbeitskräften weiter ankurbeln. Arbeitgeber sind heuer bereit, mehr für ihre Angestellten zu zahlen, und so finden seit Monaten im ganzen Land aufsehenerregende Lohnverhandlungen statt, die auch schon in Arbeitsniederlegungen gemündet haben.