Technologieunternehmen – Big-Tech-Aktien gibt es zu Ausverkaufspreisen Vier der fünf grossen Technologiekonzerne notieren nahe 52-Wochen-Tief. Das eröffnet Chancen. Thorsten Riedl

Auch bei Amazon wird Personal gekürzt, um Kosten zu sparen. 10’000 Mitarbeiter müssen gehen. Bild: Jamie Kelter Davis/Bloomberg

Es kommt nicht oft vor, dass ein CEO sich das Büssergewand überstreift. Mark Zuckerberg hat es getan. Viele Tech-Unternehmen seien davon ausgegangen, dass sich der Nachfrageschub durch die Pandemie in normalen Zeiten fortsetze. «Auch ich habe daran geglaubt und Investitionen hochgefahren», erklärte er. «Leider ist es anders gekommen.» Die Folge: Sparprogramme. An der Börse notieren vier der fünf Big-Tech-Aktien nahe dem 52-Wochen-Tief. Einstiegskurse? Nicht unbedingt.



Obschon Big-Tech-Titel vergleichsweise günstig zu haben sind, hat es einige Werte nach Vorlage der jüngsten Quartalszahlen weiter zerlegt. So haben die Valoren von Facebook-Mutter Meta nach enttäuschenden Zahlen auf einen Schlag ein Viertel an Wert verloren. Die Papiere von Amazon haben nach Vorlage der Quartalsbilanz 10% abgegeben. Microsoft, Alphabet und Apple notierten ebenso schwach. Zu den steigenden Zinsen, die Anlegern bisher die Investition in wachstumsintensive Werte wenig schmackhaft machten, kommt jetzt auch eine Enttäuschung im operativen Geschäft. Auch Big Tech spürt das sich abflachende Wachstum.