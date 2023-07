Analyse zu den Quartalszahlen – Big Tech hofft nach der Cloud auf KI Das Wachstum mit dem ehemaligen Hoffnungsträger Cloud flacht ab. Doch die Branche hat schon ein neues Thema gefunden, wie die Aussagen von Microsoft, Meta und Alphabet zur Vorlage der Quartalsberichte zeigen. Thorsten Riedl

Künstliche Intelligenz soll für die grossen Tech-Unternehmen die nächste Wachstumswelle bringen. Bild: Mark Evans/Getty Images

Tech-Konzerne bereiten sich mit hohen Investitionen auf die nächste Wachstumswelle vor. Das belegen Aussagen des Managements von Alphabet, Microsoft und Meta. Alle drei Unternehmen haben vergangene Woche Zahlen für das erste Halbjahr vorgelegt. Diese Woche folgen Amazon und Apple. Das Geschäft mit der Cloud verlangsamt sich für Alphabet, Microsoft & Co. Zugleich zeichnet sich hohes Interesse an Diensten rund um künstliche Intelligenz (KI) ab. Anleger profitieren.



Amazon war das erste der grossen Tech-Unternehmen, das Cloud-Dienste an den Start gebracht hat. 2006 schon wurde die Cloud-Tochter Amazon Web Services (AWS) gegründet. Sie bietet Rechenleistungen und Speicherdienste in eigenen Rechenzentren, geliefert an die Klientel über das Internet. Amazon dominiert das Feld. Für Alphabet und Microsoft hat sich das Cloud-Geschäft aber ebenso zum Milliardengeschäft entwickelt.