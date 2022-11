Kryptobörsen – Binance bläst FTX-Kauf ab Die weltgrösste Kryptobörse nimmt nach einer Prüfung Abstand von der angedachten FTX.com-Übernahme.

Laut einem Bericht des «Wall Street Journal» benötigt FTX eine Nothilfe. Bild: Sean Gladwell/Getty Images

Die weltgrösste Kryptobörse Binance will die Sparte FTX.com des Rivalen FTX doch nicht übernehmen. Binance nehme nach einer umfassenden Betriebsprüfung Abstand von der geplanten Transaktion, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Binance-Chef Changpeng Zhao hatte am Dienstag mitgeteilt, eine entsprechende nichtbindende Absichtsvereinbarung zur Übernahme von FTX.com sei unterzeichnet worden. Mit dem Schritt sollte ein Liquiditätsengpass beim Rivalen aufgefangen werden. Binance stand es frei, sich jederzeit aus der Vereinbarung zurückzuziehen. FTX war unter Druck gekommen, nachdem Zhao am Sonntag mitgeteilt hatte, sein Unternehmen werde die Bestände am FTX-token FTT aufgrund jüngster Erkenntnisse verkaufen.

Laut einem Bericht des «Wall Street Journal» benötigt FTX eine Nothilfe, um eine Lücke von bis zu 8 Mrd. $ zu decken. FTX wollte sich dazu nicht äussern.

Bitcoin geriet danach unter Verkaufsdruck. Die Kryptowährung verlor 14,4% auf 16’000 Dollar. Auch Aktien aus dem Krypto-Sektor gerieten unter die Räder. Coinbase Global brachen an der New Yorker um rund 9% ein, Riot Blockchain um mehr als 8%.

