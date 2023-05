Cyberwährungen – Binance pausiert Bitcoinabhebungen erneut Die weltgrösste Kryptowährungsbörse hat nach eigenen Angaben Bitcoinauszahlungen wegen des grossen Volumens anstehender Transaktionen vorübergehend ausgesetzt.

Wegen gestiegener Handelsvolumina hat die weltgrösste Kryptobörse Binance am Montag zum zweiten Mal binnen weniger Stunden Bitcoin-Abhebungen ausgesetzt. Als Grund nannte das Unternehmen einen unerwartet starken Anstieg der Transaktionskosten. Da die von Binance zur Verfügung gestellten Gebühren für Bitcoin-Schürfer unattraktiv gewesen seien, habe sich ein Abwicklungsstau gebildet. «Wir erheben für die ausstehenden Bictoin-Abhebungen höhere Gebühren, damit sie von den Mining-Pools abgeholt werden.»

«Schürfer» oder «Miner» stellen Rechnerkapazitäten zur Verfügung, um Transaktionen zu verschlüsseln und zu verifizieren. Sie werden dafür in der jeweiligen Kryptowährung entlohnt. Dieser sogenannte «Benzinpreis» orientiert sich an Angebot und Nachfrage.

Ziehen Binance-Anleger erneut Geld ab?

Ein Anstieg der Kosten sei bei einer hohen Auslastung der «Schürfer» üblich, sagte Joshua Chu, Risikochef der Softwarefirma XBE. «Wir brauchen mehr Informationen darüber, was zu den grossen Abhebungen geführt hat.» Binance dementiert, dass Kunden in grossem Stil Geld von ihren Konten abgezogen hätten.

In den vergangenen Monaten hatten die zahlreichen Ermittlungen gegen die Börse Nutzer nervös gemacht, die daraufhin Reissaus nahmen. So zogen sie Ende März wegen einer Klage der US-Derivateaufsicht CFTC binnen weniger Stunden 1,6 Mrd. $ ab. In den Wochen zuvor hatten sie sich zudem aus der Kryptowährung Binance USD zurückgezogen, deren Kurs an den US-Dollar gekoppelt ist. Auslöser war ein Verbot der US-Behörden, diese digitalen Münzen auszugeben.

Strafverfolger haben Binance seit längerem im Visier. Sie werfen dem Unternehmen, das nach eigenen Angaben keinen Firmensitz hat, unter anderem Geldwäsche und die Umgehung von Sanktionen vor. Am Freitag hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg über Ermittlungen des US-Justizministeriums berichtet, weil die Börse Russen dabei geholfen haben soll, nach dem Einmarsch in die Ukraine Geld ausser Landes zu schaffen.

An der Börse rutschte Bitcoin am Montag um zeitweise mehr als sechs Prozent ab. In den beiden Monaten zuvor hatte die älteste und wichtigste Cyber-Devise allerdings fast 50% zugelegt.

Binance – Grosse, geheimisvolle und umstrittene Kryptobörse

Die weltgrösste Kryptobörse Binance und ihr Chef Changpeng Zhao sorgen immer wieder für Schlagzeilen. Häufig geht es dabei um Ermittlungen wegen angeblicher Verletzung von Wertpapiergesetzen oder möglicher Geldwäsche. Gleichzeitig ist nur wenig über das Unternehmen bekannt, das täglich Transaktionen in Bitcoin & Co im Volumen von mehreren Dutzend Milliarden Dollar abwickelt. Nachfolgend einige Zahlen und Fakten:

Unternehmen

Binance wurde 2017 in Shanghai gegründet und zog später zunächst nach Tokio und dann Malta um. Die Holding ist derzeit auf den Cayman Islands registriert. Die Firma hat aber nach eigenen Angaben keinen Hauptsitz und weigert sich, den Standort ihrer Hauptbörse Binance.com zu nennen. Über die Plattform können Kryptowährungen, Derivate und NFTs – Echtheitsnachweise für digitale Objekte wie Bilder oder Videos – gehandelt werden.

Finanzen

Binance.com hat nach eigenen Angaben 2022 täglich Transaktionen im Volumen von etwa 65 Mrd. $ abgewickelt. Dem Datenanbieter CryptoCompare zufolge kommt die Börse damit auf einen weltweiten Marktanteil von mehr als 50%.

Um seine Finanzen macht Binance ein Geheimnis. Weil die Firma nicht börsennotiert ist, veröffentlicht sie keine Zahlen zu Umsatz oder Gewinn. Branchendaten zufolge hat die Börse seit 2018 auch kein frisches Kapital mehr aufgenommen. Daher musste sie seither auch keine Kennziffern mit potenziellen Investoren teilen.

Management

Gründer von Binance sind Firmenchef Zhao und Yi He, eine ehemalige Moderatorin einer chinesischen Reisesendung. He und der in China aufgewachsene kanadische Staatsbürger Zhao haben einen gemeinsamen Sohn. He leitet unter anderem die 7,5 Milliarden Dollar schwere Wagniskapital-Sparte von Binance.

Zhao hat seinen inneren Führungszirkel mit Vertrauten besetzt, von denen viele in China studiert oder gearbeitet haben. Binance heuerte ausserdem zahlreiche Mitarbeiter aus der traditionellen Finanzwelt an. Hierzu gehört Noah Perlman, ein früherer langjähriger Mitarbeiter der Investmentbank Morgan Stanley, der bei Binance die Einhaltung von Gesetzen und Verordnungen verantwortet.

Investitionen

Die Wagniskapitalsparte von Binance hat in den vergangenen Jahren nach eigenen Angaben Geld in mehr als 200 Unternehmen gesteckt. Dem Datenanbieter PitchBook zufolge beläuft sich das Volumen auf fast 2 Mrd. $. 2022 steckte Binance zudem 500 Mio. $ in die Übernahme des Kurznachrichtendienste Twitter durch Tesla-Chef Elon Musk.

Die Börse ist ausserdem Sponsor des italienischen Fussball-Erstligisten Lazio Rom und der argentinischen Fussball-Nationalmannschaft. Ausserdem gewann sie 2022 den Stürmerstar Cristiano Ronaldo als Werbegesicht für NFTs.

