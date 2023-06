Kryptobörse – Binance stoppt nach Klage Dollargeschäfte Nach einer Klage der US-Börsenaufsicht SEC hat Binance einen Stopp von Dollargeschäften angekündigt und nimmt ab sofort keine Zahlungen in der US-Währung mehr an.

Der US-Börsenaufsicht zufolge hat Binance ein «Netz der Täuschung» aufgebaut, um Gesetze zu umgehen. Bild: NurPhoto/Getty Images

Wenige Tage nach einer Klage der US-Börsenaufsicht SEC hat die US-Tochter der weltgrössten Krypotbörse Binance einen Stopp von Dollar-Geschäften angekündigt. Binance nehme ab sofort keine Zahlungen in der US-Währung mehr an, teilte das Unternehmen am Donnerstag (Ortszeit) über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Ab dem 13. Juni könnten sich Kunden Guthaben auch nicht mehr in Dollar auszahlen lassen. Ein- und Auszahlungen in Cyber-Devisen und der Handel mit ihnen liefen aber unverändert weiter.

«Der Stopp von Auszahlungen könnte Sorgen oder Panik auslösen», warnte Matthew Dibb, für das Tagesgeschäft zuständiger Chef des auf Krypto-Anlagen spezialisierten Vermögensverwalters Stack Funds. Nach den Vorstössen der SEC in den vergangenen Tagen komme dieser Schritt aber nicht überraschend. Die Kursreaktionen von Bitcoin und der Binance-Kryptowährung BNBBNB=CCCL fielen verhalten aus. «Entweder hat sich der Markt mit dem SEC-Vorgehen abgefunden oder hat es noch nicht komplett verstanden», sagte Analyst Tony Sycamore vom Brokerhaus IG Markets.

SEC dreht Daumenschrauben für Kryptobranche an

Der US-Börsenaufsicht zufolge hat Binance ein «Netz der Täuschung» aufgebaut, um Gesetze zu umgehen. So betreibe das Unternehmen ähnlich wie der kleinere Konkurrent Coinbase eine nicht lizensierte Handelsplattform. Weitere Vorwürfe drehen sich um die Manipulation von Börsenumsätzen mit Hilfe von Scheingeschäften und die Umleitung von Kundengeldern. Binance hat die Vorwürfe zurückgewiesen.

Wenige Tage nach der Klage von vergangener Woche hatte die SEC ausserdem eine einstweilige Verfügung beantragt, um US-Vermögenswerte von Binance einfrieren zu lassen. Binance.US hatte diesen Schritt als «ungerechtfertigt» bezeichnet und angekündigt, sich vor Gericht dagegen zu verteidigen. Ein- und Auszahlungen seien wie gewohnt möglich.

REUTERS

