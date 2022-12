Im Vorfeld der Abspaltung – Biosimilars sind Sandoz’ Trumpf Die letzten Jahre waren für Generikahersteller aufgrund des erheblichen Preisdrucks nicht einfach. In den kommenden Jahren bietet der Ablauf zahlreicher Patente aber rosige Aussichten. Miriam Kappeler

Tiefpreise bei Generika: Der Fabrikabgabepreis für das Schmerzmittel Ibuprofen ist mit rund 7 Rappen tiefer als derjenige eines Ricola-Bonbons. Bild: Getty Images

Läuft alles nach Plan, wird die Novartis-Generikasparte Sandoz in der zweiten Jahreshälfte 2023 durch einen Spin-off an die Schweizer Börse gebracht. Sandoz wäre dann das einzige hierzulande kotierte Generikaunternehmen und würde aufgrund der gewichtigen Kapitalisierung direkt in den Schweizer Leitindex SMI aufgenommen. Höchste Zeit, die Branche und Sandoz’ Stellung unter die Lupe zu nehmen.