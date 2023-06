Getestet – Bird Buddy Das intelligente Futterhaus erkennt zuverlässig gefiederte Besucher. Per Smartphone-App lassen sich die auch von unterwegs beobachten. Thorsten Riedl

Eine Kamera nimmt beim Bird Buddy Vögel auf und schickt Bilder, Videos und Informationen an die App. Bild: T. Riedl

Gross ist die Freude, als der erste Besucher am smarten Futterhäuschen für Vögel Rast macht: Eine Kohlmeise nimmt eine Mahlzeit ein. Der Bird Buddy dient nicht nur als Raststation, er filmt Vögel auch beim Essen – und sendet eine Benachrichtigung auf das Smartphone mit Bildern und Fotos sowie weiteren Informationen, wer da gerade vorbeigeschaut hat. Die Technik funktioniert einwandfrei. Nur empfohlen wird das ganzjährige Füttern hierzulande nicht.

Kickstarter-Projekt

Im Winter 2020 wurde die Idee von Bird Buddy auf Kickstarter präsentiert. Auf der Plattform werden eher ungewöhnliche Projekte vorgestellt und vorfinanziert. Für das smarte Vogelhaus konnten sich 23’000 Unterstützer begeistern, die 4,2 Mio. € zahlten. Erst, wenn sich genug Unterstützer finden, startet die Produktion.

Von der Idee bis zur Auslieferung vergingen mehr als zwei Jahre. Leider nicht ungewöhnlich auf Kickstarter. Was ungewöhnlich ist: Das Produkt funktioniert so, wie es beworben wurde. Das war bisher aus leidvoller Erfahrung bei vielen anderen Projekten nicht so.

Bitte lächeln: Keck schaut eine Meise in die Kamera des Bird Buddy. Foto: T. Riedl

Der Bird Buddy besteht komplett aus Kunststoff und fasst sich nicht besonders wertig an, ist dafür aber wetterfest. Rudimentäres Material zum Befestigen liegt bei. Der Standort will gut gewählt sein. Muss das Futterhaus doch sicher vor Katzen, Eichhörnchen, Ameisen und auch Dieben aufgestellt werden – und mit dem Internet kabellos verbunden sein.

Fotos per App

Direkt über dem Futterplatz befindet sich eine Kamera im Bird Buddy, mit der Besucher beim Essen gefilmt werden. Einmal geladen, hält der Kamera-Akku zehn Tage. Die Aufnahmen landen in der Cloud, dort wird das Federvieh per künstlicher Intelligenz identifiziert. Anschliessend lassen sich die Fotos und Videos samt wissenswerten Informationen auf dem Smartphone anschauen. Das alles dauert einen Moment, aber es klappt mit hoher Genauigkeit.

Und wenn beim eigenen Futterhaus mal nichts los sein sollte, lässt sich über die zugehörige App ein Blick auf Besucher in fremden Gärten werfen. Aufnahmen, die für alle sichtbar sind, müssen zum Glück explizit freigegeben werden.

Obschon vielerorts die ganzjährige Fütterung von Vögeln empfohlen wird: Naturschutzorganisationen raten davon explizit ab. Deswegen sollte man lieber nur im Winter das Vogel-Kino anwerfen. Für 180 Fr. kommt der Bird Buddy inzwischen unabhängig von Kickstarter nach Hause.



Thorsten Riedl schreibt seit Anfang der Neunziger über Technik, lange bei der «Süddeutschen Zeitung», seit 2012 für «Finanz und Wirtschaft». Als Wahlbayer lebt er seit 2000 in München, mit dreijährigem Unterbruch für einen Aufenthalt im zürcherischen Illnau. Von München aus berichtet er auch über deutsche Unternehmen. Mehr Infos

