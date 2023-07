Objektiv – Bismarck Über seine Politik lässt es sich streiten – kaum über sein Format und seine Brillanz. Manfred Rösch

Bild: Oliver Dietze/dpa via Keystone

Der «Eiserne Kanzler» braucht ab und zu eine sanfte Entrostung, hier am Porträt im Historischen Museum Saarbrücken. Vor bald 125 Jahren starb Otto von Bismarck, am 30. Juli 1898. Der Ministerpräsident Preussens, Bundeskanzler des Norddeutschen Bundes und von 1871 bis 1890 der erste Reichskanzler des Deutschen Reiches war der grösste deutsche Staatsmann des 19. Jahrhunderts. Er vollendete die deutsche Einigung und begründete den modernen Sozialstaat. Über seine Politik lässt es sich streiten, kaum über sein Format und seine Brillanz. Kaiser Wilhelm II., der den Lotsen von Bord schickte, war gemessen am Kanzler ein Hanswurst. Im Rahmen des grün-roten Exorzismus wurde 2022 im Auswärtigen Amt in Berlin das Bismarck-Zimmer umbenannt (solcher Dünnpfiff sorgt am Quai d’Orsay oder in Whitehall bestenfalls für Verwunderung). Unlängst hat sich eine in jeder Hinsicht grüne Bundestagsabgeordnete unfreiwillig «geoutet»: Sie offenbarte zur Gestalt Bismarck gründliches Unwissen – man muss ihn zwar nicht mögen, kennen aber schon. Würde sich Bismarck die heutigen Spitzenfiguren in Berlin anschauen, könnte er fast durchs Band seine Sottise zu Napoleon III. zitieren: «Une incapacité méconnue.»

