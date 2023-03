Kryptowährungen – Bitcoin fällt zeitweise unter 22'000 $ Berichte von letzter Woche über massive Liquiditätsprobleme der US-Kryptobank Silvergate belasten Cyberwährungen wie den Bitcoin.

Erstmals seit Anfang Februar ist der Bitcoin-Kurs am Mittwoch zeitweise wieder unter 22'000 $ gefallen. Bild: KanawatTH/iStockphoto/Getty Images

Der Bitcoin und die weiteren Kryptowährungen stehen seit dem vergangenen Freitag deutlich unter Druck. Auslöser waren Berichte über massive Liquiditätsprobleme der US-Kryptobank Silvergate. Bitcoin-Anleger befürchten, dass ein weiteres wichtiges Institut des Kryptosektors zusammenbrechen könnte. Dazu kommen die anhaltenden Sorgen um weitere Zinserhöhungen.



Am Mittwochmittag notiert der Bitcoin im Vergleich zur Vorwoche rund 7% tiefer bei 22'050 $. Erstmals seit Anfang Februar ist der Bitcoin-Kurs am Mittwoch zeitweise auch wieder unter 22'000 $ gefallen. Die Marktkapitalisierung der grössten Kryptowährung ging im Wochenverlauf um 34 Mrd. auf rund 425 Mrd. $ zurück.



Die für die US-Kryptobranche bedeutende Silvergate-Bank war wegen Betrugs- und Geldwäschevorwürfen in den Fokus der US-Finanzmarktaufsicht SEC geraten, die zurzeit scharf gegen Kryptounternehmen vorgeht. Im Zentrum der Untersuchung steht offenbar die Beziehung der Bank mit der zusammengebrochenen Kryptobörse FTX. Zahlreiche Kryptobörsen haben ihre Gelder bei Silvergate abgezogen.

Powell will Innovation

Belastet werden die Kryptomärkte weiterhin auch durch die anhaltenden Zins- und Inflationsängste. Befeuert worden sind diese durch die Aussagen des US-Notenbankchefs Jerome Powell vom Dienstag vor dem Bankenausschuss des US-Senats: Demnach könnte die Notenbank Fed das Tempo bei den Zinserhöhungen zur Inflationsbekämpfung wieder anziehen.



Immerhin zeigte der Fed-Chef an der Anhörung auch vorsichtige Unterstützung für den unter Druck stehenden Kryptosektor. Zwar sprach er sich für eine «enge Überwachung» des Sektors aus, der in den vergangenen Monaten durch grosse Turbulenzen gegangen war. Dennoch mahnte er auch, dass Innovation in den USA nicht erstickt werden solle.

Ether-Upgrade im April

Klare Abgaben gibt es auch für die zweitwichtigste Kryptowährung Ether, die innert Wochenfrist um rund 65 auf 1557 $ nachgegeben hat. Das mit Spannung erwartete Shanghai-Upgrade der Ether-Blockchain ist nun auf Anfang April verschoben. Kommende Woche soll es zunächst auf einem weiteren Testnetz installiert werden.



Das Shanghai-Upgrade wird es Ether-Stakern erlauben, die für die Sicherung des Netzwerks eingesetzten Ether auch wieder abzuziehen. Unklar ist, welche Auswirkungen es für den Ether-Preis haben wird. Beobachter erwarten zumindest in den ersten Tagen eine erhöhte Volatilität und möglicherweise auch verstärkten Verkaufsdruck. Längerfristig könnte es allerdings Anlagen in Ether auch attraktiver machen.



Die Gesamtmarktkapitalisierung aller auf dem Portal aufgeführten knapp 12'300 Kryptowährungen lag am Mittwochmittag bei insgesamt 1058 Mrd. $ und damit fast 90 Mrd. tiefer als in der Vorwoche. Der Marktanteil des Bitcoins beträgt weiterhin rund 40%.



AWP

